UN POSTO AL SOLE/ Anticipazioni: Roberto vuole un futuro insieme a Marina? (Oggi, puntata 3 febbraio 2017)

UN POSTO AL SOLE, ANTICIPAZIONI 3 FEBBRAIO: ROBERTO PRENDE UN'IMPORTANTE DECISIONE? - Un posto al sole tornerà questa sera su Rai 3 per l'ultima puntata settimanale dove si rivedrà una delle coppie del momento. Roberto e Marina si recheranno insieme alla festa organizzata per celebrare la fusione dei cantieri e l'occasione sarà perfetta per riflettere sui propri sentimenti. Sebbene l'avvicinamento tra loro sia inevitabile, grazie al sostegno dato dalla Giordano per i problemi di salute del socio, sarà impossibile negare che il passato non potrà essere dimenticato. Ma la coppia non giungerà alla stessa conclusione, confermando ancora una volta i loro diversi punto di vista: riusciranno a risolvere anche questa nuova difficile prova? Niko sarà atteso da una giornata difficile allo studio legale di Enriquez: non dovrà, infatti, fare i conti solo con la delusione di Beatrice e Susanna per il suo doppi gioco, ma sarà anche l'ora della decisione finale riguardante il suo futuro lavorativo. Su chi ricadrà la scelta del famoso avvocato? Dopo avere letto nella bacheca del Vulcano la richiesta di lavoro di Teresa, Vittorio l'ha contattata e oggi arriverà il momento del loro primo vero incontro per decidere la possibilità di una collaborazione: i due vicini però non negheranno di avere vedute del tutto diverse nei confronti della gestione della casa. Chi dei due la spunterà? Teresa diventerà la nuova collaboratrice domestica di Vittorio?

© Riproduzione Riservata.