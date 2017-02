UN RAGAZZO D'ORO/ Su Rai 3 il film con Sharon Stone e Riccardo Scamarcio, alla regia Pupi Avati (oggi, 3 febbraio 2017)

UN RAGAZZO D'ORO, IL FILM IN ONDA SU RAI 3 OGGI, 3 FEBBRAIO 2017: IL CAST - Un ragazzo d’oro, il film in onda su Rai 3 oggi, venerdì 3 febbraio 2017 alle ore 21.15. Una pellicola dal genere drammatica con la regia e la sceneggiatura di Pupi Avati uscita nelle sale cinematografiche nel 2014, narra di Davide Bias, un grafico pubblicitario insoddisfatto e depresso, che sogna di affermarsi come scrittore, che vive con il forte desiderio pubblicare una storia entusiasmante, che gli cambi la vita. Nel cast sono presenti Sharon Stone e Riccardo Scamarcio, affiancati da Cristiana Capotondi, Giovanna Ralli, Tommaso Ragno, Patrizio Pelizzi, Valeria Marini. Una storia incentrata sul rapporto padre-figlio e sulla voglia di rivalsa della propria persona, di evasione da una condizione di vita statica, infruttuosa, piena di sentori di un fallimento personale. Ma vediamo nel dettaglio la trama del film.

UN RAGAZZO D'ORO, IL FILM IN ONDA SU RAI 3 OGGI, 3 FEBBRAIO 2017: LA TRAMA - La storia gira attorno a Davide Bias, che fa il grafico pubblicitario controvoglia, perché sogna di dedicare tutto se stesso alla sua vera passione, la scrittura. Vive in mezzo a continui stati d'ansia, di depressione, aiutato dai farmaci. Neanche la sua ragazza (Cristiana Capotondi) riesce a consolarlo, in quanto risulta difficile per lei riuscire a penetrare in quella mente così complessa, combattuta, disorientata, assalita da crisi di identità. Sogna di diventare, un giorno, artefice della creazione di una storia, di un lavoro letterario originale, sconvolgente, entusiasmante, ma non riesce a trovare l'impulso necessario a stimolare la propria creatività. Davide percepisce, quindi, di essere un fallito, una persona incapace di dare una svolta alla propria esistenza. Ma l'arrivo nella sua vita di una bella e affascinante editrice, Ludovica Stern (Sharon Stone) è destinato a cambiare inevitabilmente gli eventi, la Stern è interessata a pubblicare un libro che narri la vita del padre, che aveva espresso il desiderio di scrivere una sua autobiografia. Davide capisce che questa potrebbe essere la sua occasione e decide di incaricarsi della scrittura del libro. Ma rappresenta anche un modo di riconciliarsi con la figura paterna, con cui, quando era vivo, aveva stabilito sempre un rapporto fatto di freddezza e diffidenza, senza mai ritagliarsi un momento per esternare l'affetto reciproco. Il lavoro di Davide Bias non sarà per nulla facile, cercherà con ogni mezzo di ripercorrere i momenti vissuti insieme, il suo carattere, le sue azioni, cercherà di immedesimarsi nella figura del padre, ma questo incarico ricevuto sembra non riuscire a guarirlo dai suoi tormenti.

© Riproduzione Riservata.