Anticipazioni Una vita puntata 6 Gennaio: Felipe cambia idea?

UNA VITA, ANTICIPAZIONI 6 FEBBRAIO: FELIPE CAMBIA IDEA? - Se ancora i problemi per Leonor non fossero abbastanza, lunedì a Una vita la vedremo fare i conti con l'insofferenza di Felipe per quanto da lei scritto nel romanzo 'Servire e tacere'. L'avvocato ha rivisto in quelle pagine la sua storia d'amore con Celia, nella quale non sono mancati problemi e tradimenti, e per questo non avrà nessuna intenzione di dimenticare quanto accaduto senza esprimere il suo disappunto. Per questo l'uomo si scontrerà duramente con Leonor, accusandola di essere passata sopra al rispetto per i propri vicini per sete di denaro, e dicendole che dovrà quanto prima rimediare ai suoi errori. Sarà compito di Celia cercare di riportare il marito alla ragione, consigliando di smettere solo di pensare a questo libro che in realtà non presenta nessun riferimento concreto alla loro famiglia. Ma siamo davvero certi che Felipe darà ascolto alla sua ragionevole moglie?

UNA VITA, ANTICIPAZIONI 6 FEBBRAIO: CASILDA E MARTIN SEMPRE PIU' VICINI? - I problemi della famiglia Hidalgo saranno l'occasione per Casilda di approfondire la sua amicizia con Martin. Fin dal loro primo incontro, la coppia ha evidenziato un certo interessamento reciproco, tanto che la domestica non si è fatta remore nel mettere in pericolo il suo posto di lavoro per dare ospitalità all'ex soldato in soffitta. Anche Pablo si è reso conto di questi sentimenti della coppia e ha chiesto aiuto a Leandro, ottenendo un posto di lavoro in sartoria per il nuovo arrivato. Ma questa new entry, che molto presto finirà per cacciarsi in grossi guai, non mancherà di avere un ruolo attivo anche nella vicenda relativa a Rosina. Sarà proprio lui a sorprendere Casilda mentre strapperà la lettera a lei consegnata da Maximiliano e quindi a scoprire le vere ragioni del comportamento dell'amica. Non mancherà quindi di metterla in guardia, chiedendole di fare la osa giusta rivelando agli Hidalgo le vere intenzioni di Rosina. Casilda ascolterà il suo nuovo amico?

UNA VITA, ANTICIPAZIONI 6 FEBBRAIO: TERESA E CAYETANA A CONFRONTO - Domani Una vita non andrà in onda per lasciare spazio all'episodio del sabato di Amici di Maria De Filippi. Per seguire la prossima puntata della telenovela spagnola dovremo quindi pazientare fino al prossimo lunedì, quando si rivedrà Teresa alle prese con le indagini sulla sua identità. Mauro sarà ancora al suo fianco, confermando di essere molto affezionato a lei e di non avere tempo da perdere, in vista della possibile chiusura delle indagini sulla sparizione di German e Manuela. Per questo l'ispettore San Emeterio riuscirà a fare in modo che Teresa entri per la prima volta in casa di Cayetana e che le due donne parlino insieme. Sarà in tale occasione che gli ultimi dubbi riguardanti la dolorosa infanzia della maestra verranno meno: Teresa comincerà a ricordare molti avvenimenti del suo passato legato alla sua cara amica e si sentirà male, rendendo necessario l'intervento della stessa vedova De La Serna. La verità appare giorno dopo giorno sempre più vicina!

UNA VITA, ANTICIPAZIONI 6 FEBBRAIO: ROSINA RINUNCIA ALL'OPERAZIONE? - Mentre Teresa sarà più che mai convinta che Cayetana sia la bambina con la quale giocava da piccola, nella puntata di Una vita del prossimo lunedì si continuerà a parlare di Rosina e della sua infelice decisione di sottoporsi a chirurgia estetica. A poche ore dall'operazione, la madre di Leonor evidenzierà un forte nervosismo e la consapevolezza di avere preso la scelta sbagliata, decidendo di rivolgersi al dottor Malia. Per questo informerà quest'ultimo affermando di avere cambiato idea e di volere quanto prima tornare a casa. Ma siamo davvero certi che il chirurgo le permetterà di comportarsi come se nulla fosse accaduto? Nel frattempo ad Acacias 38, Casilda sarà ancora alle prese con i suoi dubbi e con il timore che alla padrona possa accadere qualcosa di grave. Sarà Martin a spingerla ad essere sincera con Maximiliano e Leonor, darà ascolto al suo nuovo e ragionevole amico?

