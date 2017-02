UNA VITA/ Anticipazioni puntate italiane e spagnole: Mauro testimone del bacio tra Teresa e Fernando

UNA VITA, ANTICIPAZIONI SPAGNOLE: LA TERRIBILE SCOPERTA DI MAURO! - Non ci sarà pace per Mauro e Teresa nelle puntate spagnole di Una vita. La coppia, infatti, dovrà affrontare un nuovo ostacolo apparentemente insuperabile, quando Sonia drogherà l'ispettore facendo credere a Teresa di avere trascorso la notte insieme a lui. Sebbene San Emeterio cercherà di farle capire di essere stato incastrato, la maestra sarà irremovibile e porrà nuovamente fine alla frequentazione con l'unico uomo che abbia mai amato. La sua rabbia non si limiterà a questo: quando Fernando proverà a baciarla, lei non si tirerà indietro, tanto che accetterà la sua successiva proposta di matrimonio. La coppia non sarà sola in questo momento decisivo: proprio in quel frangente, infatti, Mauro si dirigerà da Teresa per cercare di farsi perdonare per un errore non commesso e sarà suo malgrado testimone della peggiore delle confessioni. Vedrà dunque con i suoi occhi Teresa acconsentire a questa proposta, che in poche ore diventerà di dominio pubblico tra tutti gli abitanti di Acacias 38: ma sarà davvero possibile un matrimonio senza amore?

UNA VITA, ANTICIPAZIONI 3 FEBBRAIO: LA TRISTE DECISIONE DI RAMON - Sarà un finale di settimana all'insegna dell'amarezza quello che i telespettatori di Una vita seguiranno oggi su Canale 5. Ramon, infatti, avrà l'ennesimo duro scontro con Lourdes che le rinnoverà il suo ultimatum: o lui deciderà di provare a salvare il loro matrimonio, mettendo fine ad ogni coinvolgimento con Trini, o lei partirà subito per Buenos Aires in compagnia di Maria Luisa. Si tratterà di un ricatto in grande stile, che lascerà poco spazio ai dubbi nella mente del signor Palacios. Lui non potrà vivere lontano dalla figlia, che ama con tutto se stesso, per questo non avrà altra scelta che accettare un triste futuro in compagnia della moglie che non ama. Ramon non sarà l'unico a soffrire nella puntata di questo pomeriggio: i contatti con Fabiana riporteranno nella mente di Teresa i dolorosi ricordi del suo passato, mentre la domestica noterà lo strano comportamento della maestra. I primi dubbi nasceranno anche in lei?

© Riproduzione Riservata.