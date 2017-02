UOMINI E DONNE / Anticipazioni, Gemma Galgani e i suoi amori: Michele è quello giusto? (Trono Over)

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI: GEMMA GALGANI E I SUOI AMORI, MICHELE E’ IL PRINCIPE AZZURRO? – Nuovo amore per Gemma Galgani. La dama del trono over di Uomini e Donne, come mostrano le foto pubblicate dal settimanale Diva e Donna, ha ceduto al corteggiamento di Michele, il cavaliere che, sin dal suo arrivo nel parterre della trasmissione di Maria De Filippi, ha tentato di conquistarla con dichiarazioni importanti. Dopo sette tentativi andati a vuoto, Michele è riuscito finalmente a strappare un appuntamento a Gemma che, in compagnia del cavaliere di 18 anni più giovane di lei, appare serena e felice. Sorridente e al settimo cielo per il nuovo flirt, Gemma Galgani continua a sognare l’amore. Nel corso degli ultimi sette anni, la dama ha avuto tante storie che, però, le hanno puntualmente lasciato ferite profonde. Da Ennio a Remo fino a Giorgio Manetti e Marco Firpo, Gemma Galgani ha aperto spesso il suo cuore ai suoi corteggiatori che, tuttavia, non le hanno mai regalato ciò che sogna da una vita. La dama, innamorata dell’amore, non ha mai perso la speranza di trovare il suo principe azzurro. Dopo aver sofferto tantissimo nel corso dell’ultimo anno a causa della fine della relazione con Giorgio Manetti, Gemma ha riaperto il suo cuore a Michele. Il cavaliere che si è già attirato le antipatie di Tina Cipollari, riuscirà a regalare a Gemma la favola d’amore che sogna da sempre? I fans sperano di sì.

