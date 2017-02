UOMINI E DONNE / Anticipazioni: una puntata speciale con protagonisti le ex coppie, ecco quando e chi ci sarà (Trono Classico, oggi 3 febbraio 2017)

UOMINI E DONNE, TRONO CLASSICO ANTICIPAZIONI: SI REGISTRA LA PUNTATA SPECIALE CON PROTAGONISTE LE VECCHIE COPPIE DEL PROGRAMMA - E’ stata registrata nella giornata di oggi, una nuova puntata del trono classico di Uomini e Donne dedicata alle coppie che si sono formate fuori dal programma ideato e condotto da Maria De Filippi: quando andrà in onda? Proseguite nella lettura di questo nuovo articolo e scoprirete tutti i dettagli, le news e le anticipazioni! La notizia era stata anticipata online durante il corso delle scorse giornate da Raffaella Mennoia, storica autrice televisiva di Uomini e Donne dopo il passato da postina per "C'è posta per te". L'autrice infatti, aveva reso nota la notizia tramite uno stato di Facebook anche se, come ben sapete non aveva anticipato alcuna data ufficiale. Durante una diretta social di Clarissa Marchese e Claudio Sona però, i due amici ed ex protagonisti della prima stagione del trono classico, si sono lasciati sfuggire la bella indiscrezione e così, la notizia è prontamente balzata da sito a sito. Come ben tutti sapete infatti, da martedì 7 febbraio, Maria De Filippi sarà la protagonista assoluta insieme a Carlo Conti, della 67esima edizione del Festival di Sanremo e quindi, per circa due settimane non ci sarà possibilità di registrare le nuove dinamiche. Siamo certi quindi, che potrebbe andare in onda qualcosa durante la prossima settimana che strizzerà l'occhio a "Uomini e Donne e poi..." che fu trasmesso circa due anni fa durante il corso dell'estate. Quali saranno le coppie che rivedremo in televisione? Una indiscrezione è arrivata sul blog Isa&Chia su Claudio Sona e Mario Serpa, cliccate qui per visionarla.

