UOMINI E DONNE / Gossip e Anticipazioni, Lucas Onestini rischia: il video super sensuale di Soleil scatena le critiche (Trono Classico, 3 febbraio)

UOMINI E DONNE, GOSSIP E ANTICIPAZIONI: SOLEIL PROVOCA CON UN VIDEO SUPER SENSUALE SUI SOCIAL, LA REAZIONE DI LUCA ONESTINI – Dopo l’eliminazione di Angela Robusti, alla corte di Luca Onestini sono rimaste le sole Giulia e Soleil. La prima è riuscita a strappare al tronista di Uomini e Donne un bacio mentre la seconda è quella che sta attirando maggiormente le attenzioni del tronista per la sua sensualità. L’ultima esterna di Luca e Soleil, infatti, è stata davvero bollente. La corteggiatrice ha provocato Onestini durante una lezione di yoga con pose decisamente molto sexy che hanno scatenato la dura reazione di Tina Cipollari, del pubblico e delle altre corteggiatrice. Bellissima e sicura di sé, però, Soleil continua a mostrare il suo fisico perfetto anche sui social. Conduttrice e amante del mondo dello spettacolo, Soleil ha diviso il pubblico con un filmato che sta facendo molto discutere. La corteggiatrice di Luca Onestini, infatti, appare in tutta la sua sensualità nel video della canzone Il mio vizio di Eman. Al termine della clip, Soleil appare con un completo intimo con cui mette in mostra le sue curve mozzafiato che stanno facendo perdere la testa a Luca Onestini. Il filmato ha scatenato la rabbia dei fans del tronista che, sui social, si sono scagliati contro Soleil esortando Luca a non fidarsi. Come reagirà, invece, Onestini? Nel corso dell’ultima puntata del trono classico che ha portato all’eliminazione di Angela, Luca ha dichiarato di non avere problemi con chi lavora nel mondo dello spettacolo, a patto che ne sia a conoscenza. Soleil, sin dalla sua presentazione, ha rivelato di lavorare da un po’ nel mondo dello spettacolo. Luca, dunque, non batterà ciglio?

© Riproduzione Riservata.