UOMINI E DONNE / Gossip e Anticipazioni, Manuel Vallicella lascia il trono? Ecco chi potrebbe arrivare al suo posto (Trono Classico, oggi 3 febbraio 2

UOMINI E DONNE, GOSSIP E ANTICIPAZIONI, MANUEL VALLICELLA LASCIA IL TRONO? ECCO I POSSIBILI SOSTITUTI – E’ ancora top secret la decisione di Manuel Vallicella che, nella prossima registrazione del trono classico di Uomini e Donne, annuncerà se lascerà definitivamente il trono o continuerà a cercare l’amore in tv. Mentre i fans fanno tutti gli scongiuri del caso sperando che le parole che Carmen sta scrivendo sui social possano fargli cambiare idea, la redazione di Uomini e Donne sta valutando i nomi di quelli che potrebbero essere i nuovi tronisti. Tra i nomi che stanno circolando sui social, quello che appare in pole position è Andrea Melchiorre. L’ex corteggiatore nonché ex fidanzato di Valentina Dallari è sempre stato molto amato dal pubblico che, dopo la fine della sua storia con l’ex tronista bolognese, ha sempre sperato di poterlo rivedere in trasmissione nelle vesti di tronista. Attualmente single, il nome dell’ex tronista sta scatenando l’entusiasmo dei fans che continuano a seguirlo sui social. Diventato in poco tempo uno dei fashion blogger più famosi d’Italia, Andrea Melchiorre riuscirà a trovare il tempo per l’amore? L’altro nome in lizza è quello dell’ex corteggiatore di Silvia Raffaele, Rafael Valle. Modello e classico bravo ragazzo, Rafael sarebbe una scommessa per il trono classico di Uomini e Donne. Timido, schivo e riservato, sarebbe, forse, il nome meno adatto al trono classico dal momento che si ritroverebbe accanto una personalità forte come quella di Sonia Lorenzini. L’ultimo nome è quello di Simone Cipolloni, ex corteggiatore di Clarissa Marchese anche se non mancano i fans che sostengono la candidatura di Fabio Ferrara. L'ex fidanzato di Ludovica Valli, ancora single, accetterà di tornare in tv per trovare l'amore qualora dovesse arrivare l'offerta? Le sue pretendenti sono pronte ad invadere lo studio di Uomini e Donne.

