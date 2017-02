UOMINI E DONNE / Gossip e News: Martina Luchena non si arrende, le nuove frecciatine contro Riccardo Gismondi (oggi, 3 febbraio 2017)

UOMINI E DONNE, GOSSIP E NEWS: MARTINA LUCHENA CORTEGGIATRICE DELUSA? (OGGI, 3 FEBBRAIO 2017) - Martina Luchena pare non avere digerito assolutamente il due di picche che Riccardo Gismondi le ha servito come una pietanza indigesta. L'ex corteggiatrice del trono classico infatti, dopo aver abbandonato la puntata di Uomini e Donne dedicata alle scelte, è stata spettatrice della scelta di Riccardo verso Camilla Mangiapelo, la ragazza romana che gli ha fatto perdere la testa dopo pochissimo tempo. Prima dell'arrivo di Camilla, Martina sembrava viaggiare da sola verso la scelta ma, l'arrivo della Mangiapelo ha cambiato le carte in tavola. Martina però, pare non avere digerito il gesto dell'ex tronista e così, ogni occasione è buona per lanciare frecciatine gratuite verso la nuova coppia innamorata. Di recente proprio Martina è stata vittima di un nuovo catfight su Instagram puntando il dito contro Fabiana Barra, nuova corteggiatrice di Manuel Vallicella che però le ha risposto per le rime portandosi a casa gli applausi dei fan. Proprio dopo pochissimo però, Riccardo Gismondi ha incominciato a seguire su Instagram Fabiana Barra e, di riflesso, Martina Luchena ha messo "Mi piace" ad un commento di una fan che si chiedeva come mai Riccardo potesse pensare ancora alla ragazza: "Non ti è andato proprio giù il fatto che ti abbia fatto fare uno scivolone nella merd... davanti a tutti, eh?". Cliccate qui per visionare lo screenshot a cui facciamo riferimento.

