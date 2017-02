UOMINI E DONNE / Gossip e News: duro sfogo di Andrea Cerioli contro Valentina Rapisarda “Che tristezza!” (oggi, 3 febbraio 2017)

UOMINI E DONNE, GOSSIP E NEWS: FOTO, ANDREA CERIOLI SI SCAGLIA CONTRO VALENTINA RAPISARDA (OGGI, 3 FEBBRAIO 2017) - Prosegue il tira e molla online tra Andrea Cerioli e Valentina Rapisarda. Gli ex protagonisti del trono classico di Uomini e Donne, sembrano nuovamente in crisi anche se, le loro questioni amorose sono sempre state lontane dai riflettori ed i social. Durante il corso del suo trono Andrea ha deciso di uscire fuori dal programma da solo, senza scegliere nessuno. Cerioli infatti, era rimasto in trasmissione solo con Sharon Bergonzi e Valentina Rapisarda ma, mentre il pubblico propendeva nei confronti della napoletana, Andrea non ne era affatto convinto trovando la ragazza troppo immatura e forse, con il senno di poi non ne è era abbondantemente attratto. Di seguito, dopo la fine del programma, Valentina l'ha raggiunto in quel di Bologna ed è iniziata la loro storia d'amore che è andata avanti tra tira e molla e alcune pause. Ultimamente, pareva anche che la relazione d'amore fosse finita fino a quando, durante una diretta di lui, lei le ha prontamente scritto un "ti amo" che aveva fatto riaccendere le speranze dei fan che però, proprio nelle ultime ore si sono infrante dopo una diretta di Valentina Rapisarda con una scollatura generosa e il conseguente messaggio di Andrea che le ha scritto: "Nel frattempo che parli di cagat... non ti accorgi che ti scrivono solo per le tett...? Che tristezza... toglitela sta maglia, ma ti vedi come fai le dirette? Provo tristezza per i commenti e la diretta". Di seguito l’ex corteggiatrice ha prontamente concluso la diretta: colpa dell’ex? Non si sa del resto, se Andrea e Valentina abbiano nuovamente rotto oppure abbiano solo litigato, voi che ne dite? Nel frattempo, se volete vedere lo screenshot “incriminato”, potete cliccare qui.

