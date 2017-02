UOMINI E DONNE / Gossip e anticipazioni: Giulia De Lellis, la risposta ad Oscar Branzani (Trono Classico, oggi 3 febbraio 2017)

UOMINI E DONNE, GOSSIP E ANTICIPAZIONI: GIULIA DE LELLIS RISPONDE AD OSCAR BRANZANI – Tra Andrea Damante e Giulia De Lellis da una parte e Oscar Branzani ed Eleonora Rocchini non ci sono mai stati problemi. Le due coppie, pur vivendo l’amore nato nello studio di Uomini e Donne in modo totalmente differente, ha sempre avuto un ottimo rapporto. Almeno fino a pochi giorni fa quando un annuncio di Giulia De Lellis ha scatenato la guerra tra gli ex tronisti. “Io e questo biondo qui abbiamo disegnato a nostro gusto qualcosa che potesse rendere più colorata e affascinante la vostra stagione estiva!” ha scritto la sui social De Lellis, riferendosi alla creazione della nuova linea di costumi firmata Wakiki Beachwear. L’annuncio ha scatenato la reazione di Oscar Branzani che ha fatto della creazione di costumi il suo lavoro. Al Branzani ha subito replicato Andrea Damante pubblicando su Instagram Stories il video di un bambino che piange e la scritta “TVB” quasi a sottolineare l’uscita infelice del suo ex collega di trono. Dopo Andrea, anche Giulia De Lellis ha replicato ad Oscar Branzani anche se l’ha fatto solo su richiesta dei suoi fans. Sempre più seguita sui social, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne dedica molto tempo a chi l’ha sostenuta durante il suo percorso a Uomini e Donne e continua a farlo ancora oggi. Durante una diretta, così, la De Lellis si è detta molto felice dell’opportunità che le è stato offerta preferendo non aggiungere altro alla polemica nata con Oscar Branzani. Giulia, dunque, è al settimo cielo per essere stata scelta insieme ad Andrea per la nuova linea di costumi Wakiki Beachwear. Un onore che lo scorso anno toccò a Beatrice e Ludovica Valli.

