UOMINI E DONNE / Gossip e anticipazioni: le rivelazioni di Claudio D’Angelo, la prima notte con Ginevra e il rapporto con Sonia (Trono Classico)

UOMINI E DONNE, GOSSIP E ANTICIPAZIONI: CLAUDIO D’ANGELO SI SVELA SU GINEVRA PISANI E SONIA LORENZINI – Il percorso di Sonia Lorenzini sul trono classico di Uomini e Donne continua. La Lorenzini è salita sul trono dopo essere stata una grande protagonista del trono di Claudio D’Angelo. L’ex tentatore di Temptation Island sembrava molto attratto da Sonia con la quale, sin dall’inizio, c’è stato un fortissimo feeling. Nel corso del percorso, però, la diffidenza di Sonia nei confronti di Claudio ha rotto il piccolo equilibrio che avevano creato. Oggi, Claudio D’Angelo è felice accanto a Ginevra Pisani mentre Sonia Lorenzini sta cercando l’amore in tv. L’ex tronista, tuttavia, è tornato a parlare di Sonia Lorenzini ai microfoni del settimanale Mio. “È scappata troppe volte da me. Poteva esserci anche un interesse, però quando mi sono sentito trattato come uno a cui dare poco credito, non l’ho accettato. – e conclude – Il giorno della scelta non le ho parlato perchè non volevo distrazioni: ero sereno […] e poi volevo dedicare un momento a Ginevra, volevo farle capire che volevo lei”, ha confessato Claudio.

UOMINI E DONNE, GOSSIP E ANTICIPAZIONI: LA PRIMA NOTTE TRA CLAUDIO D’ANGELO E GINEVRA PISANI – Procede a gonfie vele la storia d’amore tra Claudio D’Angelo e Ginevra Pisani. Dopo le prime settimane vissute a distanza, l’ex tronista e l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne hanno cominciato una convivenza a Riccione. Nonostante la giovane età, Ginevra riesce a rendere molto felice Claudio che, ai microfoni del settimanale Mio, parla in modo positivo della sua fidanzata. “Quando sono andato via da Napoli, ho chiesto a Ginevra ‘Quando vieni a conoscere in maniera ufficiale i miei?’. Lei mi ha risposto: ‘Ora ci sarà il Natale, sarò impegnata a Napoli’ – svela Claudio, che aggiunge – In realtà si era messa già d’accordo con mia mamma per farmi una sorpresa. […] ho trovato Ginevra sul divano con mio babbo, è stato pazzesco!”. Anche Ginevra Pisani non potrebbe essere più felice della favola d’amore che sta vivendo al punto da rivelare di voler mettere su famiglia con il suo fidanzato. “Sono la prima che vuole una famiglia. Però ci sono tempi da rispettare”. E sulla prima notte trascorsa insieme, la Pisani svela: “Abbiamo passato la prima notte a guardarci negli occhi, ad abbracciarci e a dire ‘Ma sei qui? Sei vero? È tutto reale”.

