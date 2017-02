UOMINI E DONNE / Lucas Peracchi shock: l’ex tronista si sposa in grande segreto! (News, oggi 3 febbraio 2017)

UOMINI E DONNE, GOSSIP NEWS: FOTO, LUCAS PERACCHI SPOSO FELICE IN GRANDE SEGRETO - Lucas Peracchi è senza ombra di dubbio il tronista del trono classico più controverso di tutte le edizioni di Uomini e Donne. Il percorso televisivo dell'ex protagonista giovane è iniziato nella speranza di portarsi a casa un futuro più felice. Peracchi si è presentato negli Studi Elios come un ragazzo acqua e sapone, senza fronzoli e dedito al lavoro più umile ma sempre con grande rispetto. Durante il corso del trono però, il suo esporre costantemente i muscoli, lo faceva vedere al grande pubblico con occhi dubbiosi e così, dal tenero ragazzo stranito dalle telecamere, Lucas si è trasformato in un tronista assetato di successo e fama. La redazione del programma inoltre, gli ha anche dato l'opportunità in via eccezionale, di partecipare a qualche serata in discoteca durante il suo percorso, solo per potersi portare a casa qualche soldo in tasca. Peracchi però, ha pensato bene di imbrogliare tutti e, dopo una serata con Tara Gabrieletto, secondo quanto è emerso, pare che il ragazzo abbia successivamente avuto dei contatti con Giulia Carnevali, sua corteggiatrice che, dopo aver ricevuto da lui la promessa di venire scelta, rimaneva buona buona ad aspettarlo. Di seguito Lucas è stato sbugiardato ed è andato via dal programma. Dopo alcuni mesi però, è tornato in pista per una relazione "flash" con Paola Caruso che si è spenta nel giro di un paio di mesi per poi tornare sulla bocca di tutti per avere messo in discussione la veridicità del programma. La trasmissione quindi, ha postato un video nel quale spiegava cosa fosse successo e così, Lucas ha chiuso la questione portandosi a casa fischi di disapprovazione. Dopo mesi però, Peracchi ha pubblicato uno scatto su Instagram insieme a colei che tutti pensavano essere solo la sua fidanzata ed invece, si è rivelata essere sua moglie! Peracchi infatti, aveva annunciato la convivenza a novembre ma invece si è sposato in grande segreto per poi palesarlo solo oggi! Per visualizzare lo scatto, potete cliccare qui.

© Riproduzione Riservata.