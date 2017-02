VLADIMIR LUXURIA/ L’opinionista gareggia nel game show di Rai 1 (Music Quiz, 3 febbraio 2017)

VLADIMIR LUXURIA, L’OPINIONISTA E’ LA CONCORRENTE NEL GAME SHOW DI RAI 1 (MUSIC QUIZ, 3 FEBBRAIO 2017) - Music Quiz, programma musicale in onda su Rai 1 con la conduzione di Amadeus, prende spunto da un format francese dal titolo "Le Grand Blind Test". Un simpatico quiz che vede affrontarsi due squadre di vip, composte da cantanti, ma anche attori e comici, tra cui spicca il capitano. I giochi oggetto del quiz sono chiaramente di carattere musicale e chi collezione più successi ha il diritto di accesso alla fase del Disco D'oro. Qui, il personaggio che si è dimostrato più sagace durante la puntata si porta a casa il premio. Nella puntata di venerdì 3 febbraio vediamo ospite Vladimir Luxuria. Ancora non è svelato il team di cui farà parte, ma sicuramente ne vedremo delle belle. Già ospite della puntata del 16 dicembre 2016 tra le fila della squadra vincente, per Vladimir non sarà dunque questa la prima volta al programma.

VLADIMIR LUXURIA, L’OPINIONISTA E’ LA CONCORRENTE NEL GAME SHOW DI RAI 1: IL COMMENTO DI CRISTIANO MALGIOGLIO (MUSIC QUIZ, 3 FEBBRAIO 2017) - In televisione è comunque molto attiva, dal momento che la nuova opinionista de l'Isola dei Famosi. Già dalla prima edizione si è attirata i commenti di Cristiano Malgioglio. Attraverso il social network Twitter, infatti, quest'ultimo dichiara con un'uscita ironica di non gradire il nuovo look di Luxuria. Ma non finisce qui, un'uscita caustica anche contro il suo lavoro di opinionista, che la definisce "maestrina" e la esorta ad essere un po' più simpatica. Siamo sicuri che Vladimir Luxuria abbia dato poco peso a commenti del genere, dal momento che l'impegno tra radio e tv è tanto e sicuramente sarà molto impegnata a prepararsi al meglio.

VLADIMIR LUXURIA, L’OPINIONISTA E’ LA CONCORRENTE NEL GAME SHOW DI RAI 1: LA CARRIERA, DALLO SPETTACOLO ALLA POLITICA (MUSIC QUIZ, 3 FEBBRAIO 2017) - Figura istrionica per formazione, Vladimir inizia infatti nel mondo dello spettacolo. Al locale "Piper" è molto conosciuta sin dagli albori, tanto che nel 1989 arriva ad incidere il brano "Der Traurige", etichetta Klang Records. Al cinema la vediamo sin dai primissimi anni novanta, in "Cena alle nove" di Paolo Breccia. In molti però la conoscono per il suo impegno politico e civile, ma in altrettanti non sanno che Luxuria ha da sempre collaborato con quotidiani e radio (citiamo l'Unità, Liberazione e Radio Capital). I suoi interventi al Maurizio Costanzo Show e a Markette sono senza dubbio rimasti impressi ai più, finché non approda definitivamente in politica. Alle elezioni del 2006 Vladimir si candida come indipendente nelle liste di Rifondazione Comunista. Eletta alla Camera dei deputati, ha militato nella commissione "Cultura, Scienza e Istruzione". Un primato le va riconosciuto: detiene il titolo di prima transgender ad entrare in un Parlamento d'Europa. Ben due le proposte di legge di cui è stata firmataria, spesso a tutela dei diritti delle persone transgenere.

