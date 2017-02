Virginia Raggi, Enrico Mentana / Bersaglio Mobile, anticipazioni, il ‘dossier’ sul sindaco di Roma (La7, oggi 3 febbraio 2017)

BERSAGLIO MOBILE, VIRGINIA RAGGI OSPITE DI ENRICO MENTANA (PUNTATA 3 FEBBRAIO 2017) - Scoop di Enrico Mentana: questa sera a Bersaglio Mobile sarà ospite il sindaco di Roma Virginia Raggi: in prima serata su La7 andrà in onda il programma di approfondimento e inchiesta politica condotto dal direttore del tg di La7 e sarà intervistata, nel pieno delle bufera del Movimento 5 Stelle romano, proprio il sindaco della Capitale. La bufera per la politica più criticata del momento sbarca dunque in una intervista a tutto tondo di Mentana, che già nel recente passato non ha lesinato particolari critiche ai Cinque Stelle per le vicende sul codice etico interno al blog (tra l’altro i più maligni sostengono che Grillo lo abbia riscritto proprio per le indagini subite dalla Raggi) e sulla legge elettorale. Di recente il sindaco indagato per il caso Raffaele Marra è stata ospite di Giovanni Floris, sempre su LA7, a DiMartedì e in quella circostanza aveva raccontato tutti i primi mesi di governo complesso della Capitale. Ma non era ancora epoca di dossier, indagini e polizze a vita varie e per questo motivo l’intervista di Bersaglio Mobile rappresenta per tutti e due i fronti una grande occasione: giornalistica, con Mentana che intervista la donna più criticata d’Italia all’indomani dell’interrogatorio fiume di 9 ore della Procura di Roma; politica, per la stessa Raggi che proverà subito a ribattere tutte le accuse, vere o false che girano, in questi giorni di piena crisi politica della sua giunta.

BERSAGLIO MOBILE, VIRGINIA RAGGI OSPITE DI ENRICO MENTANA: TUTTI “DOSSIER” APERTI DEL SINDACO DI ROMA (PUNTATA 3 FEBBRAIO 2017) - Virginia Raggi nelle ultime settimane ha visto crescere un numero spropositato di questioni, dossier e vicende giudiziarie aperte che probabilmente neanche nel peggior momento della giunta Marino si era arrivati a tanto. Nell’intervista di questa sera a Bersaglio Mobile, la sindaca di Roma avrà la possibilità di difendersi anche pubblicamente: i nodi al pettine sono davvero tanti, a partire dalle accuse della procura di Roma di falso in atto pubblico e abuso d’ufficio nell’ambito della inchiesta sulle nomine di Renato Marra, fratello dell’ex collaboratore Raffaele (ora in carcere per corruzione) all’ente turismo della Capitale. Ma i problemi in campo sono molteplici: prima la vicenda Muraro (assessore ambiente indagata e poi dimissionaria) e De Vito, con i due presunti dossier preparati da Raffaele Marra contro i membri della giunta M5s, prima delle loro dimissioni; poi la novità del giorno ieri pomeriggio, ovvero la polizza a vita di Salvatore Romeo da 30mila euro intestata alla beneficiaria sindaca di Roma. Se fosse infatti verificato, la sindaca rischia di essere accusata di aver promosso a capo della segreteria quel Romeo che solo qualche mese prima le intestava di colpo la sua polizza assicurativa (resta da capire ancora se tale vicenda sia reale o se sia solo frutto delle “bufale” che purtroppo spesso girano anche in ambiti politici). Questa sera a Bersaglio Mobile la Raggi cercherà di rispondere a tutte le accuse mosse: appuntamento alle ore 21 su La7 in diretta anche live streaming sul sito di La7. La conferma della ospitata del sindaco di Roma è arrivata direttamente dal TgLa7 delle 13, anche se dai canali ufficiali del Campidoglio ancora nulla è stato confermato.

