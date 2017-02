ABSOLUTION - LE REGOLE DELLA VENDETTA/ Su Rete 4 il film con Steven Seagal e Byron Mann

ABSOLUTION - LE REGOLEDELLA VENDETTA, IL FILM IN ONDA SU RETE 4 OGGI, 4 FEBBRAIO 2017: IL CAST E LE CURIOSITÀ - Absolution - Le regole della vendetta è il film in onda su Rete 4 oggi, sabato 4 febbraio 2017 alle ore 21.20. Una pellicola d'azione dal titolo originale The Absolution, un film realizzato nel 2015 e diretto da Keoni Waxman, che in passato si era già occupato di dirigere dei film d'azione. Si tratta di una pellicola molto dinamica e movimentata. Non è un caso se del cast fa parte una star del cinema d'azione come Steven Seagal. Inoltre, questo film è il diretto sequel della pellicola A good man, che ha visto la luce solo un anno prima di Absolution. Il lavoro s'ispira al franchising di The Mercenary, che tratta della figura di un mercenario buono, chiamato a proteggere gli innocenti dalle mani della mafia. Del cast hanno fatto parte attori famosi a livello internazionale, come il già citato Steve Seagal (nei panni di Alexander John), Byron Mann (ha dato voce a Qi), Vinnie Jones (il boss della mafia che dà caccia alla ragazzina), Josh Barnett nel ruolo di Colt, Adina Stetcu (Nadia), Max Dobrovic (Handler) e Maria Nata (che ha dato voce e volto a Diana). Infine, tra le comparse utili e non meno importanti spiccano Howard Dell (nei panni di Van Horn) e Lesley Down (che si è prestata per interpretare la donna russa Svetlana). Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

ABSOLUTION - LE REGOLEDELLA VENDETTA, IL FILM IN ONDA SU RETE 4 OGGI, 4 FEBBRAIO 2017: LA TRAMA - La storia del film ruota intorno alla figura di John Alexander, un killer professionista. Questi svolge normalmente il suo lavoro quando incontra una ragazza in fuga dalla mafia. La ragazza sembra essere un elemento importante, in quanto è il boss stesso della mafia a darle la caccia. Alexander si trova così combattuto su cosa fare, in quanto gli dispiace lasciar da sola la ragazza, e vuole proteggerla. D'altro canto, però, fare i conti con la mafia, che ha anche degli agganci nella politica degli Stati Uniti d'America, può essere alquanto duro. Inizia così il conflitto interiore del personaggio, che si chiede cosa sia più importante, la sua lealtà verso il governo e la relativa agenzia oppure la vita di quella ragazza. Alla fine dei conti Alexander opta a difendere la ragazza e per questo si caccia in una serie di pericoli, che vanno dalle semplici sparatori e vere e proprio esplosioni e scene di guerriglia urbana. Alexander dovrà uscire indenne da numerose scene piene d'insidie, risolvere e capire gli intrighi governativi per salvare la ragazza. E alla fine dei conti farà il suo dovere, smacchiando il suo onore per essere stato un killer in passato e aver tolto la vita a numerose persone.

© Riproduzione Riservata.