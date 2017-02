AMICI 16 POMERIDIANO 2017 / Anticipazioni diretta e news: Oliviero in sfida, Vittoria punita e nuovi provvedimenti (oggi, 4 febbraio)

AMICI 16 POMERIDIANO 2017, ANTICIPAZIONI DIRETTA E NEWS 4 FEBBRAIO: VINCONO I TASSO ROSSO E NUOVI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI SI AVVICINANO - E' tutto pronto per la nuova puntata di Amici 16, il programma ideato e condotto da Maria De Filippi che, come ben sapete, al sabato pomeriggio va in onda sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset. Dal lunedì al venerdì invece, potrete trovare il daytime quotidiano come sempre su Real Time a partire dalle 13.50 circa condotto da Stefano De Martino e Marcello Sacchetta. I due ballerini inoltre, sono presenti anche al sabato ma solo nelle vesti di ballerini professionisti tra esibizioni e coreografie. La nuova puntata si aprirà ancora una volta con dei confronti in studio e Andreas Muller "regalerà" al pubblico tutta la sua insofferenza. Con il via della nuova sfida a squadre invece, dopo aver punito Vittoria per non avere schierato Sebastian, si concluderà il tutto con la vittoria dei Senza piani e la sfida di Oliviero che però si porterà a casa la vittoria. La seconda manche invece, vedrà nuovamente i professori rimproverare gli allievi della scuola in quanto sono abbondantemente svogliati e pensano solo a litigare tra di loro concentrandosi poco sullo studio. Se le cose non dovessero cambiare inoltre, si penserà anche di prendere seri provvedimenti in merito: cambieranno le cose? La seconda sfida a squadre si concluderà con la vittoria dei Tasso rosso: uno a uno, palla al centro?

AMICI 16 POMERIDIANO 2017, ANTICIPAZIONI DIRETTA E NEWS 4 FEBBRAIO: PROVVEDIMENTI PER VITTORIA E SFIDA PER OLIVIERO - Andreas Muller è stato il promotore principale della terza squadra di Amici 16. Durante il corso del pomeridiano di oggi, sabato 4 febbraio 2017, Maria De Filippi aprirà la puntata parlando di questo aspetto e lasciando sfogare il ballerino. Nonostante la proposta però, che ha visto "l'adesione" anche de Lo Strego, Riccardo ed Alessio, Maria De Filippi ha informato i ragazzi che non è possibile creare una terza squadra e che quindi - di fatto - la situazione resterà invariata. Successivamente si sono evidenziate le prime sfide a squadre non prima di aver preso un provvedimento nei confronti di Vittoria che, durante il corso della settimana non ha voluto schierare Sebastian per il pomeridiano. Nonostante la ragazza gli avesse anche fatto molti complimenti in settimana, il giovane è risultato inschierabile ma, evidentemente si sbagliava. Al termine della prima manche, vincono in Senza piani e decidono di mandare a rischio eliminazione Giada rimasta in panchina e così, i professori optano per Oliviero che però vince senza troppi problemi e rimane nella scuola di Amici verso il serale. Parlandovi della parte più interessante della scuola, confermata la presenza di Elisa mentre, per quanto riguarda Sabrina Ferilli, pare che l'attrice romana sia in dolce attesa, sarà vero? Al momento non sono arrivate comunicazioni ufficiali.

AMICI 16 POMERIDIANO 2017, ANTICIPAZIONI DIRETTA E NEWS 4 FEBBRAIO: L’INSOFFERENZA DI ANDREAS LA SUA PROPOSTA - Oggi pomeriggio a partire dalle 14.10, si apriranno nuovamente i battenti della 16esima edizione di Amici 2017, il programma che - come da tradizione - il sabato pomeriggio va in onda sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset: cosa vedremo? Anche questa nuova puntata è stata registrata alcuni giorni fa, per dare la possibilità a Maria De Filippi di condurre Sanremo 2017 senza avere repliche di programmi troppo indietro nel tempo. Lo scorso 21 gennaio quindi, gli allievi di Amici 16, si sono riuniti nuovamente in studio per registrare le ultime dinamiche della scuola più amata e talentuosa d'Italia. Ci sarà come sempre spazio per le sfide a squadre ma anche per nuovi provvedimenti per gli allievi ancora in gara in attesa del serale che - in questo ultimo periodo - ci sta offrendo numerose news che vi andremo ad elencare nel nostro prossimo focus. Alcuni ragazzi nella scuola sono stati promotori di una nuova iniziativa: una terza squadra. Maria De Filippi in puntata ha fatto vedere un video con gli ideatori dell'iniziativa che sono Lo Strego, Andreas, Riccardo e Alessio. Muller pare essere però il più insofferente di tutti e, secondo i ragazzi, le esibizioni vengono disposte in maniera strategica o per semplice amicizia. Molti inoltre, secondo i promotori dell'iniziativa, si esibiscono solo per mostrarsi in prima persona senza curarsi minimamente del bene collettivo della squadra. Andreas in puntata racconterà anche di non trovarsi bene con gli allievi della scuola, specie con Mike Bird che, tra le altre cose, pare abbia una massiccia influenza nei confronti di Federica Carta.

