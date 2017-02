ANDREAS MULLER/ Il suo braccio di ferro con gli insegnanti continua (Amici 16, pomeridiano 4 febbraio 2017)

ANDREAS MULLER, IL BALLERINO DEL TALENT DI CANALE 5: LA CLAMOROSA DECISIONE (AMICI 16, POMERIDIANO 4 FEBBRAIO 2017) - Tra poche ore su Canale 5 va in onda un nuovo appuntamento con la fase pomeridiana del talent Amici condotto da Maria De Filippi. Uno dei concorrenti più attesi dell’appuntamento è il ballerino anconetano Andreas Muller che nelle ultime settimane è stato al centro di una serie di polemiche. Infatti, dopo che nella scorsa puntata Alessandra Celentano aveva sparato a zero su di lui rimarcando come sia “improponibile quando si cimenta in altri stili lontano dall’hip – hop”, il giovane ballerino ha preso una decisione abbastanza clamorosa che potrebbe rivelarsi una sorta di boomerang per la sua esperienza nel talent. Infatti, Muller ha annunciato che si esibirà soltanto in coreografie che sono state preparate da Veronica Peparini e Emanuel Lo e con basi musicali in grado di mettere in risalto le sue qualità artistiche. Come se non bastasse il ballerino ha anche attaccato la Celentano paragonando le sue parole a quelle che sono valse l’espulsione a Lorenzo Sorice.

ANDREAS MULLER, IL BALLERINO DEL TALENT DI CANALE 5: LO SFOGO SUI SOCIAL (AMICI 16, POMERIDIANO 4 FEBBRAIO 2017) - Non è un momento semplice per Andreas Muller ad Amici 16 con il ballerino alle prese con un braccio di ferro con gli insegnanti ed in particolare Alessandra Celentano. In attesa di scoprire cosa succederà vi segnaliamo il suo amaro sfogo affidato ai social. In particolare su Instagram, Andreas ha scritto un post sibillino in cui fa una serie di riferimenti. Cosa sarà successo. Ecco il post: “Sai perché puoi continuare a parlare? Perché tanto non mi volto mai e sappi che mentre offri cattiverie gratuite, starai sempre un passo dietro di me! Parlando di cose belle e vere. É stato bellissimo rivedere la puntata di oggi da casa! Non aggiungo altro! E grazie come sempre a chi ha occhi per vedere e non ignoranza per giudicare”. Migliaia i Mi Piace ed i commenti di sostegno. Clicca qui per vedere il post.

ANDREAS MULLER, IL BALLERINO DEL TALENT DI CANALE 5: IL PERCORSO (AMICI 16, POMERIDIANO 4 FEBBRAIO 2017) - Andreas Muller è uno dei volti noti del talent in onda su Canale 5 anche in ragione del fatto di aver preso parte alla passata edizione nella quale ha dovuto abbandonare per un terribile infortunio. Il ragazzo però non si è dato per vinto ed è ritornato ai casting di questa sedicesima edizione più carico che mai, mettendo in mostra ottime capacità tecniche ed una maggiore consapevolezza nei propri mezzi. Nella prima puntata pomeridiana Andreas è andata in sfida con Giulia con la quale ha avuto la peggio. La settimana successiva le cose non sono andate certamente meglio venendo sconfitto da Cosimo. Nella puntata del 10 dicembre una prima gioia stagionale per Andreas è arrivata grazie alla vittoria riportata su Sebastian nella prova Vodafone. Una giornata che è continuata ad essere positiva per il ballerino anconetano che ha avuto la meglio anche sullo sfidante Manuel e sullo stesso Cosimo. Dopo la lunga pausa natalizia Andreas ha palesato un calo perdendo la prova Vodafone con vittoria il 14 gennaio e la sfida con Cosimo lo scorso sabato 27 gennaio. Vedremo se oggi se la caverà meglio.

