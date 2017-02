Amelia Falco incinta/ Masterchef Italia 4, la chef aspetta un bambino dallo storico fidanzato (oggi, 4 febbraio 2017)

Amelia Falco incinta, l'aspirante Masterchef Italia 4 annuncia il sesso del nascituro sui social (Oggi, 4 febbraio) - Chi ama e segue Masterchef Italia conosce bene la bella Amelia Falco. L'aspirante Masterchef Italia di Caserta ha conquistato tutti nell'edizione in onda due anni fa e lo ha fatto non solo con la sua dolcezza e la sua determinazione ma anche con i suoi piatti. Fino all'ultimo è stata una delle papabili vincitirici della quarta edizione del cooking show di Sky ma il suo percorso si è concluso con un terzo posto nella finalissima. Il suo è stato comunque un ottimo percorso almeno ai fornelli della cucina più amata e seguita d'Italia visto che nelle esterne (ne ha perse 6 su 8) non si può dire altrettanto. Forse il lavoro in brigata e sotto stress non faceva al caso suo ma tutto è cambiato dopo essere uscita dal programma visto che ha iniziato a lavorare per un ristorante rinomato della provincia di Pavia. Anche la vita privata le sta regalando grandi emozioni. Nelle scorse settimane Amelia Falco ha annunciato la sua gravidanza e poco fa anche il sesso del nascituro sempre via social. Pubblicando questa foto, la bella chef ha scritto: "It's a Boy! Avremo un maschietto! Non vedo l'ora di conoscerti cuoricino di mamma!". I commenti dei fan sono stati subito positivi e lei non potrebbe che essere più felice in questo momento.

