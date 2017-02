Amici 16, 2017 / Diretta streaming pomeridiano e video replica pomeridiano di oggi, 4 febbraio: "Andreas troppo personaggio", i commenti dei fan

Amici 16, diretta streaming e video replica pomeridiano di oggi, 4 febbraio 2017:"Andreas troppo personaggio", i commenti dei fan –Andreas Muller è uno dei grandi protagonisti del pomeridiano di Amici 16 in onda oggi su Canale 5. Il ballerino, dopo aver chiesto ai professori l'istituzione di una terza squadra, si è anche esibito in una coreografia sulle note di "Se Rinasci", di Emma Marrone. Ma cosa pensano i fan della sua prova? Sulla pagina Facebook del programma, tra i commenti più popolari c'è quello di una telespettatrice, che commenta:"Andreas mi è sempre piaciuto, ma adesso comincia a tirarsela un po' troppo per i miei gusti. Cerca solamente di screditare Mike sfruttando la sua influenza sui fan che ha. Per carità, ottimo ballerino, ma comincio a dare ragione ai professori. Che necessità c'era di lamentarsi quando lui e Riccardo sono gli unici che si esibiscono SEMPRE? Sono basita". A confermare questa tesi c'è un'altra fan di Amici, che spiega:"Andreas è meglio che balli solo perché mi stai proprio scadendo... ti metti a dire chi ti stai simpatico e chi no, ma l'anno scorso facevi tutto il contrario, che coerenza... sempre a fare la vittima!". Il ballerino di origini tedesche può comunque contare su una folta schiera di fan:"Andreas è un bravo ballerino, è uguale ai professionisti, stessi movimenti coordinati".

Amici 16, diretta streaming e video replica pomeridiano di oggi, 4 febbraio 2017: ballerini professionisti illegali, i commenti dei fans – L’appuntamento con lo speciale di Amici 16 inizia con la sigla dei professionisti. La coreografia del pomeridiano di oggi di Amici 16 è affidata a Natalia Titova e il risultato scatena sempre l’entusiasmo dei fans che definiscono i professionisti “illegali”. Tanti i messaggi sui social che elogiano non solo la bravura ma soprattutto la bellezza dei ballerini, in primis quella di Stefano De Martino che con il movimento del bacino infiamma lo studio del talent show di Maria De Filippi. “Le coreografie dei professionisti sono sempre più belle!!”, “Stefano com'è quel movimento si bacino? Che me lo rifai n'attimo?”, “i professionisti sono troppo per questo mondo”, “FACCIAMO ENTRARE I PROFESSIONISTI" è già la frase più amata del 2017”, “Oddio i professionisti ballano su Burlesque NATALIA TI AMOOO”, sono alcuni dei commenti degli utenti di Twitter. Qualcun altro, però, si lamenta del fatto che i ballerini siano vestiti e chiede che le coreografie non siano più affidate a Natalia Titova. “I ballerini vestiti = non fate più fare le coreografie a Natalia Titova”.

Amici 16, diretta streaming e video replica pomeridiano di oggi, 4 febbraio 2017: Andreas Muller e Lo Strego in rivolta - Il nuovo pomeridiano di Amici 16 porterà con sé una serie di polemiche che metteranno in luce Andreas Muller e Lo Strego. Il ballerino e il cantante saranno a capo della rivolta che occuperà quasi tutta la puntata di Amici 16 in onda oggi, 4 febbraio. I due lamentano il fatto di essere poco sfruttati dalla propria squadra e per questo hanno intenzione di fare una squadra a parte, una terza, che possa permettere loro di esibirsi come gli altri, in base alla loro bravura. Naturalmente la polemica non porterà a niente visto che la stessa Maria De Filippi chiarirà il fatto che non può esistere una terza squadra, almeno non al momento. I due, però, forse carichi dalla polemica e da quanto è accaduto, non solo si sono esibiti ma daranno il meglio di sé portando a casa la vittoria. Questo basterà per sancire ufficialmente la loro rinascita o presto si pentiranno di aver alzato questo polverone? Lo scopriremo solo durante la puntata in onda oggi e nelle prossime. I fan sono pronti per il pomeridiano e anche tutti coloro che non potranno mettersi comodi davanti alla tv, potranno guardare la puntata in diretta streaming nella sezione apposita del sito Mediaset raggiungibile cliccando qui, previa registrazione e login. La puntata sarà disponibile anche in differita su Witty tv sia per intero che divisa per esibizioni e scontri.

