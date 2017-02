BARBARA PEDROTTI, NUOVO VOLTO DI TORINO CHANNEL: CONDURRÀ "IN AUTO CON..." (OGGI, 4 FEBBRAIO 2017) - Barbara Pedrotti è pronta a diventare il volto femminile di Torino Channel, il neonato canale tematico pronto ad approfondire le faccende di casa granata. La giornalista condurrà un nuovo format intitolato "In auto con...": di fatto sarà lei ad accompagnare a casa, a fine allenamento, un giocatore del Torino ogni volta diverso. Intervistata da Tuttosport, la Pedrotti non ha dubbi su chi guiderà l'automobile di ritorno dal centro sportivo:"Io, sempre io! Sono una maniaca del controllo". A proposito di automobili, Barbara ha anche raccontato il suo viaggio più lungo e indimenticabile:"Una vacanza coast to coast dalla Florida alla California e ritorno in 12 giorni e ovviamente guidavo io. La più bella della mia vita". Insomma, le caratteristiche per fare di "In auto con..." un format di successo ci sono tutti: Barbara Pedrotti è pronta a rendere Torino Channel un canale esplosivo!

BARBARA PEDROTTI, NUOVO VOLTO DI TORINO CHANNEL:"AMAVO VALENTINO ROSSI, MA ZANARDI..." (OGGI, 4 FEBBRAIO 2017) - Barbara Pedrotti sulla cresta dell'onda: da volto delle scommesse live su Sky a quello di conduttrice per Torino Channel il passo è breve. La giornalista, intervistata da Tuttosport, ha svelato però anche un suo lato più privato raccontando, ad esempio, di quando da bambina sognava di sposare Valentino Rossi:"Ecco, purtroppo non l’ho mai conosciuto. Io da ragazzina, e ho le prove, avevo la cameretta completamente tappezzata, sia quando vivevo in Italia che a Londra, con i suoi poster e ai miei genitori dicevo “Non vi preoccupate, tranquilli, perché io sposerò Valentino Rossi”. So tutto di lui, era una malattia, raccoglievo dvd, speciali su Vale. Poi per fortuna sono cresciuta e ora ho un atteggiamento un po’ più professionale. Lui è meraviglioso. Come Tomba per lo sci o il Pantani più bello per la bicicletta. Adoro Valentino perché trasmette la passione di ciò che fa e io ammiro la gente che sa emozionarsi ed emozionare". Una passione, quella per il Dottore che, restando in tema di sportivi, negli ultimi tempi sembra aver lasciato il posto a quella per un altro immortale:"Mi piace molto Zanardi. Non riesco a scindere il gesto sportivo dalla personalità. Alex è stato un grande prima dell’incidente e ancora di più dopo. Ogni volta che lo incontro, anche solo ascoltarlo mi arricchisce. Pure con semplici parole ti strappa un sorriso e ti fa stare meglio. E poi potrei parlare della schermitrice Bebe Vio, medagliata alle Paralimipiadi, che è una forza della natura pazzesca"

