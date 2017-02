BATMAN FOREVER/ Su Italia 1 il film con Val Kilmer e Jim Carrey

BATMAN FOREVER, IL FILM IN ONDA SU ITALIA 1 OGGI, 4 FEBBRAIO 2017: IL CAST - Batman Forever è il film in onda su Italia 1 oggi, sabato 4 febbraio 2017 alle ore 13.55. Una pellicola di genere fantastico e favolista dedicata ai supereroi e realizzata nel 1995 negli Stati Uniti d'America per la regia di Joel Schumacher con un valoroso cast che è composto da Val Kilmer, Jim Carrey, Tommy Lee Jones, Nicole Kidman, Chris O'Donnell, Pat Hingle e Michael Gough. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

BATMAN FOREVER, IL FILM IN ONDA SU ITALIA 1 OGGI, 4 FEBBRAIO 2017: LA TRAMA - A Gotham City, Batman si scontra con Due Facce, alter ego del procuratore distrettuale Harvey Dent, ma il criminale riesce a scappare. Edward Nygma, un ricercatore della Wayne Enterprises, ha inventato un dispositivo che può manipolare le attività celebrali per consentire una migliore visione dei canali televisivi. Bruce rifiuta l'invenzione, credendola troppo vicina ad una forma di manipolazione mentale. Nygma uccide il suo supervisore, dà le dimissioni e cerca vendetta contro Bruce per aver rifiutato la sua invenzione, e comincia a mandargli indovinelli. Attraverso una notizia, si scopre come Dent sia diventato Due Facce, quando stava indagando su un boss di nome Sal Maroni, quest'ultimo gli ha sfigurato metà volto con l'acido. Dopo una performance dei circensi, arriva Due Facce che minaccia di far saltare in aria il teatro a meno che Batman non si presenti e si arrenda. I circensi provano a fermare il criminale, ma vengono uccisi. Dick Grayson, il membro più giovane del gruppo, riesce ad arrampicarsi sul tetto e gettare la bomba di Due Facce nel fiume. Bruce invita Dick a stare a casa da lui e il ragazzo, scosso dall'omicidio della sua famiglia, intende vendicarsi di Due Facce. Quando scopre che Bruce è Batman, Dick gli chiede di aiutarlo ad uccidere il cattivo, ma l'uomo si rifiuta. Nel frattempo, Nygma si trasforma nell'Enigmista e forma un'alleanza con Due Facce. I due rubano un'ingente somma di denaro in modo da poter produrre il dispositivo di Nygma, il quale riesce a scoprire l'identità segreta di Bruce usando la sua invenzione. Due Facce prova ad uccidere Batman, ma quest'ultimo viene salvato da Dick. Nel frattempo, Chase si è innamorata di Bruce, superando la sua ossessione per Batman, ma presto scopre che sono la stessa persona. Bruce decide di non voler essere più Batman per vivere una vita normale con Chase ed impedire a Dick di uccidere Due Facce. Dick riesce a scappare, e Due Facce e l'Enigmista arrivano a casa di Bruce. L'Enigmista distrugge la Batcaverna e rapisce Chase, lasciando un altro indovinello a Bruce, ferito. Usando gli indovinelli, Bruce e il suo maggiordomo Alfred scoprono l'identità segreta dell'Enigmista. Dick ritorna e diventa Robin, l'aiutante di Batman. I due si recano nel covo dei criminali, dove vengono divisi. Due Facce cattura Robin, e Batman arriva al covo, dove Chase e Robin sono ostaggi. L'Enigmista dà a Batman l'opportunità di salvare solo un ostaggio, ma l'eroe distrugge il dispositivo del criminale, causandogli un crollo mentale. Batman salva Chase e Robin, e Due Facce decide il destino del trio con una moneta, ma Batman ne lancia una manciata in aria, causando la morte del cattivo. L'Enigmista viene portato al manicomio di Arkham, e l'uomo dice di sapere chi sia Batman. Interrogato da Chase, l'Enigmista afferma di essere lui stesso Batman, a causa dei suoi ricordi distorti. Chaise incontra Bruce e gli confessa che il suo segreto è al sicuro, e l'uomo riprende l'identità di Batman, e insieme a Robin continua a proteggere Gotham City.

