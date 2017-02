BEAUTIFUL/ Anticipazioni puntata 6 febbraio: Eric sulla cresta dell'onda, ma la sua mente...

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI 6 FEBBRAIO: IL GRANDE SUCCESSO DI ERIC! - Le trasferte del cast di Beautiful scatenano sempre la grande curiosità dei telespettatori di tutto il mondo, consapevoli che difficilmente le puntate europee resteranno prive di grandi novità. Dopo un viaggio abbastanza difficile, nel quale Liam ha dovuto fare i conti con la felicità di Steffy e Wyatt, Eric e i rampolli Spencer giungeranno a Montecarlo, dove saranno fin da subito impegnati nel loro ricco programma. Il quartetto, infatti, dovrà partecipare subito ad una prima conferenza stampa nella quale Eric annuncerà la sua nuova carica di Amministratore Delegato della Forrester Creations. Il suo obiettivo sarà quello di allontanare l'attenzione mediatica dallo scandalo sulla paternità di Douglas e questa volta sembrerà proprio riuscirci. Il suo potere sembrerà essere quello di un tempo, dopo anni in cui si è fatto da parte per concedere spazio a figli e nipoti. Eppure la sua mente, vagherà lontano, arrivando fino a Los Angeles...

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI 6 FEBBRAIO: RIDGE DECIDE PER TUTTI - Non ci sarà da annoiarsi nella puntata di Beautiful del prossimo lunedì 6 febbraio nella quale Ridge e Caroline saranno protagonisti di una romantica cena nel salotto di villa Forrester. E' stato lo stilista ad organizzare una sorpresa per la moglie anche se la conclusione di questo appuntamento sarà ben più amara del previsto. La coppia, infatti, si dichiarerà il reciproco amore, ammettendo di essere molto felice e affiatata nonostante i tanti ostacoli che hanno dovuto attraversare negli ultimi tempi. Eppure le intenzioni di Ridge saranno ben altre: dopo questa dichiarazione, per lui arriverà il momento della verità. Rivelerà alla Spencer che il loro matrimonio non potrà proseguire, perchè dovranno pensare prima di tutto al bene di Douglas. Il bambino merita due genitori felici e uniti, quindi lei d'ora in avanti dovrà impegnarsi a recuperare il terreno perduto con Thomas. Come reagirà Caroline di fronte a questa ennesima decisione presa per lei?

