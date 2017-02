BEAUTIFUL/ Anticipazioni puntate americane e italiane: la rabbia di Rick e Thomas si scatena contro Ridge, lasceranno la Forrester Creations?

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI AMERICANE: TUTTI CONTRO IL NUOVO CEO RIDGE! - La lotta per il potere all'interno della Forrester Creations subirà un nuovo momento di crisi nel corso delle prossime puntate americane. Ridge, infatti, annuncerà di essere stato nominato Co-Amministratore Delegato al fianco di Steffy e in questo modo finirà per scatenare la rabbia dell'intera famiglia. Ad essere felice di questa decisione di Quinn sarà solo la neo-fidanzata di Liam che in questo modo avrà la possibilità di collaborare gomito a gomito con il padre, oltre che avere maggiore tempo da dedicare al suo fidanzato. Saranno di parere diametralmente opposto sia Rick (affiancato da Maya) sia Thomas, che faticheranno ad accettare di essere messi per l'ennesima volta in secondo piano da Eric. Zio e nipote saranno letteralmente furiosi, non comprendendo come Eric e Quinn possano avere compiuto una simile mossa. Sarà questo il punto di inizio di una storyline tutta nuova? Sembra che la delusione di Thomas, e probabilmente anche quella di Rick, li porteranno presto alla Spectra Fashions. Presto a loro potrebbe unirsi anche Wyatt!

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI 4 FEBBRAIO: QUINN RAGGIUNGE ERIC - Beautiful tornerà su Canale 5 anche domani, nel suo tradizionale orario delle ore 13:40. In tale appuntamento, i telespettatori dovranno fare i conti con la rabbia di Quinn Fuller dopo avere ricevuto il messaggio di Eric che gli annunciava la fine della loro relazione clandestina. La gioielliera non avrà alcuna intenzione di rinunciare ad un bocconcino tanto prezioso e si preparerà a raggiungerlo a Montecarlo, per chiarire la situazione e tentare di riconquistarlo. Questa intenzione sembrerà una vera pazzia a Deacon che cercherà di convincere l'ex moglie a cambiare idea, rimandando al ritorno a casa del patriarca Forrester eventuali discussioni. Ma quando mai Quinn ascolta i consigli altrui? Anche in questo caso, nessuna parola la farà tornare indietro sui suoi passi, tanto che Quinn acquisterà in fretta e furia il primo biglietto d'aereo per Montecarlo per raggiungere Eric. E il suo non sarà un viaggio molto tranquillo, a causa della presenza di vicini particolarmente sopra le righe. Cosa si inventerà questa volta?

