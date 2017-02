BELEN RODRIGUEZ/ La showgirl perde la pazienza e si sfoga sui social: “Ho perso la voglia di amare chi non mi ama” (oggi, 4 febbraio 2017)

BELEN RODRIGUEZ, LA SHOWGIRL PERDE LA PAZIENZA E SI SFOGA SUI SOCIAL: “HO PERSO LA VOGLIA DI AMARE CHI NON MI AMA” - Belen Rodriguez è una grande utilizzatrice dei social network e non sorprende che scelga proprio questi canali di comunicazione per condividere con i suoi fans anche le sue emozioni più cupe. Il gossip non le dà mai tregua e altrettanto si può dire dei commenti degli “hagters” sempre pronti a criticarla nei commenti ai suoi post, scegliendo un pretesto a caso per darle addosso. Ogni tanto Belen decide di rispondere e questa volta sembra volerlo fare in maniera definitiva, chiudendo per sempre la questione. La showgirl argentina esordisce infatti dicendo di aver perso la pazienza e le parole che seguono sono perfettamente in linea con questa premessa: “Non ho pazienza per alcune cose, non perché sia diventata arrogante, semplicemente perché sono arrivata a un punto della mia vita, in cui non mi piace più perdere tempo con ciò che mi dispiace o mi ferisce. Non ho più pazienza per il cinismo, critiche eccessive e richieste di qualsiasi natura. Ho perso la voglia di compiacere a chi non mi agrada, di amare a chi non mi ama e di sorridere a chi non mi sorride. Non dedico più un minuto a chi mente o vuole manipolare. Ho deciso di non convivere più con la presunzione, la ipocrisia, la disonestà e le lodi a buon mercato. Non mi adeguo più ai provincialismi e pettegolezzi. Non sopporto conflitti e confronti. Credo in un mondo di opposti, per quello evito le persone rigide e inflessibili. Nell'amicizia non mi piace la mancanza di lealtà e il tradimento. Non mi accompagno con chi non sappia elogiare e incoraggiare. Ma sopratutto non ho nessuna pazienza per chi non merita la mia pazienza. Tks to @malefyca #me”.

BELEN RODRIGUEZ, LA SHOWGIRL PERDE LA PAZIENZA E SI SFOGA SUI SOCIAL: “HO PERSO LA VOGLIA DI AMARE CHI NON MI AMA”. LE REAZIONI DEI FANS, DISCORSO COPIATO? - Il post di “rottura” di Belen Rodriguez non ha certo lasciato indifferenti i quasi cinque milioni di utenti Facebook che ricevono gli aggiornamenti del suo profilo. Non si tratta solo dei fans ma anche delle persone che la seguono appositamente per criticarla, i cosiddetti “haters” a cui la showgirl argentina sembra rivolgersi nel suo lungo sfogo. Nel giro di mezz’ora le sue parole hanno fatto il giro del social network grazie a oltre 200 condivisioni e quasi 5mila like. Tanti gli attestati di stima ma molti hanno voluto sottolineare che le parole da lei usate appartengono in realtà a una famosa attrice americana: “Magari scrivi anche anche che non è farina del tuo sacco e che la citazione è di Maryl Streep!!!”, “Questo è il discorso di Meryl Streep di qualche tempo fa…”, “Scopiazzata da un monologo di MARLIN STREEP........Fare copia e incolla e aggiungere due frasi... aooo es semo scemii!”. Clicca qui per vedere il post e tutti i commenti.

© Riproduzione Riservata.