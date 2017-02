BLACK DOG/ Su Rete 4 il film con Patrick Swazye e Meat Loaf

BLACK DOG, IL FILM IN ONDA SU RETE 4 OGGI, 4 FEBBRAIO 2017: IL CAST - Black dog è il film in onda su Rete 4 oggi, sabato 4 febbraio 2017 alle ore 23.25. Una pellicola di genere azione - drammatica che è stata prodotta nel 1998 negli Stati Uniti d’America con la durata di 1 ora e 29 minuti per la regia di Kevin Hooks. Nel cast sono presenti attori molto noti al grande pubblico come Patrick Swazye, Meat Loaf, Randy Travis, Gabriel Casseus, Brian Vincen, Graham Beckel e Branda Strong. Ma vediamo nel dettaglio la programmazione della serata.

BLACK DOG, IL FILM IN ONDA SU RETE 4 OGGI, 4 FEBBRAIO 2017: LA TRAMA - Ci troviamo in una piccola cittadina della Carolina del Nord, dove vive un uomo di nome Jack (Patrick Swayze), che può dirsi assolutamente soddisfatto della propria vita sentimentale: ha sposato infatti la donna di cui è da sempre innamorato e della quale ha avuto una splendida figlia. Tuttavia, lo stesso non si può dire della sua vita professionale. Infatti, Jack è un camionista che lavora per un imprenditore locale impegnato nel ramo della logistica. Il lavoro è abbastanza incostante per cui Jack si ritrova ad avere dei problemi economici ed in particolare è impossibilitato nel pagare le rate del mutuo con cui ha acquistato la casa dove vive. Se non trova a breve tempo ingenti quantità di denaro, la banca con cui ha acceso il mutuo si prenderà l’abitazione lasciandolo in mezzo ad una strada assieme alla propria famiglia. L’occasione giusta per avere una boccata d’ossigeno arriva nel momento in cui il suo capo Cutler (Graham Beckel) gli propone una consegna da effettuare in tempistiche piuttosto strette. La consegna gli viene presentata come molto delicata e per questo la ricompensa per il lavoro è di ben 10 mila dollari. Come tutte le persone che necessitano di denaro, Jack non riflette sul perché sia così alto il guadagno e quindi accetta su due piedi, immaginando già di aver trovato la soluzione a tutti i propri problemi. Tuttavia Jack dovrà prendere atto che questa decisione la renderà drammaticamente più complicata, infatti, il carico che sta portando è assolutamente illegale, si tratta di armi belliche destinate al mercato nero. In ragione di ciò Jack dovrà fare i conti con gli scagnozzi di un potente boss mafioso che vuole impadronirsene ed alcuni agenti dell’FBI che da tempo stanno indagando sul traffico di armi. Come se non bastasse nel momento in cui si rende conto di tutto questo Jack contatta Cutler per tirarsi fuori ma questo per imporgli la consegna fa rapire la moglie e la figlia. A Jack non resta che completare la consegna...

