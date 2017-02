C’è posta per te / Quinta puntata: diretta e ospiti, Mauro Icardi e Serkan Cayoglu nello studio di Maria De Filippi (oggi, 4 febbraio 2017)

C'È POSTA PER TE, QUINTA PUNTATA: DIRETTA E OSPITI, MARIA DE FILIPPI HA TROVATO UN 'GRAN RIVALE'? (OGGI, 4 FEBBRAIO 2017) - Il successo di Maria De Filippi non si ferma: la conduttrice sarà al timone della quinta puntata di C'è posta per te stasera, sabato 4 febbraio 2017, pronta a presentare al pubblico nuove ed emozionanti storie di persone comuni. Maria De Filippi ha stregato il pubblico di Canale 5 già giovedì, in seconda serata, quando è stata trasmessa L'Intervista di Maurizio Costanzo in cui proprio lei ha assunto il ruolo dell'intervistata, con il marito che si è trovato a fare domande alla moglie. La conduttrice è anche attesissima sul palco del Festival di Sanremo 2017 al fianco di Carlo Conti, nei panni di co-conduttrice. Gli ascolti che Maria De Filippi, con tutti i suoi programmi, riesce a portare a casa, sono davvero stratosferici: C'è posta per te continua ad aggiudicarsi le serate, sabato dopo sabato, anche se nelle ultime tre settimane ha trovato pane per i suoi denti, e, a quanto pare, un degno sfidante. Stiamo naturalmente parlando di Cavalli di battaglia, lo show che Gigi Proietti ha portato in scena sulla prima rete nazionale. Cavalli di battaglia ha esordito con il 21.5% di share, per non scendere ami sotto al 19%: numeri ottimi che hanno tenuto testa a C'è posta per te, senza però mai superarla. Nonostante gli ottimi avversari, Maria De Filippi rimane la regina del piccolo schermo.

C'È POSTA PER TE, QUINTA PUNTATA: DIRETTA E OSPITI, CHI SALIRÀ SUL PALCOSCENICO? (OGGI, 4 FEBBRAIO 2017) - Il salotto di Maria De Filippi a C'è posta per te, durante la quinta puntata in programma oggi 4 febbraio 2017, tornerà a riempirsi di ospiti: la settimana scorsa hanno fatto capolino tre attori della soap spagnola Il Segreto, insieme alla cantante salentina Emma Marrone, ma in questa nuova edizione non sono mancati attori di calibro internazionale come Richard Madden, e volti amatissimi sul nostro piccolo schermo, come quello di Gabriel Garko. Anche stasera, per personalità che la conduttrice si prepara ad accogliere in studio avranno il compito di affiancare alcuni dei protagonisti, pronti a raccontarsi e a mettersi a nudo davanti ad un amico, un familiare, e di certo alle telecamere di C'è posta per te. Più tardi, farà capolino un grandissimo nome del mondo dello sport: si tratta di Mauro Icardi, attaccante dell'Inter, classe '93 e marito di Wanda Nara. Chi affiancherà nello studio di Maria De Filippi il calciatore? Insieme a lui ci sarà anche l’attore turco Serkan Cayoglu, il famoso Ayaz di Cherry Season. Pronti?

C'È POSTA PER TE, QUINTA PUNTATA: ECCO DOVE SIAMO ARRIVATI (OGGI, 4 FEBBRAIO 2017) - In attesa di scoprire quali storie ascolteremo stasera a C’è posta per te, diamo uno sguardo a quello che è successo la settimana scorsa. La conduttrice Maria De Filippi, che sfoggiava un bellissimo vestito bianco e nero, ha cominciato presentando due sorelle, Veronica e Alessandra, che avevano deciso di fare una sorpresa alla madre. Il marito della donna era morto qualche tempo prima di cancro, pertanto è stata invitata in studio la famosa cantante italiana Emma Marrone. Infatti la musicista salentina è riuscita a sconfiggere questo male, quindi era la testimonial adatta a questo caso per la sua sensibilità e dolcezza. La donna ha accettato l'invito del postino e si è presentata nello studio. Maria De Filippi l'ha salutata e subito dopo ha fatto vedere attraverso un monitor chi l'avesse mandata a chiamare. La donna è apparsa molto emozionata al vedere entrambe le figlie che la guardavano sorridenti. Allora le ragazze hanno spiegato che si meritava la sorpresa che stavano per mostrarle per tutto ciò che aveva fatto lei per loro e avevano pensato ad un piccolo gesto per dimostrare tutto il loro amore. A quel punto è entrata in scena Emma Marrone, che ha scambiato qualche chiacchiera con la signora. Alla fine la cantante ha regalato anche una vacanza in crociera a sue spese alla donna dicendole che ammirava la sua forza e il suo coraggio. Alla fine naturalmente si è aperta la busta e la mamma e le due figlie si sono lasciate andare ad un abbraccio commovente, difficile da descrivere a parole. La seconda storia raccontata invece era una lita fra madre e figlio, con la prima che voleva cercare di riallacciare i rapporti con il ragazzo. L'oggetto della discussione era stato il modo in cui la donna stessa aveva trattato male, con parole e gesti, la fidanzata del figlio. A consegnare la lettera d'invito ai due ragazzi è stato il postino Gianfranco. Entrambi hanno accettato la convocazione, anche il ragazzo che per molto tempo ha vissuto ad Edimburgo, in Scozia. Quando hanno scoperto chi ci fosse dall'altra parte, la ragazza si è subito rabbuiata, mentre il ragazzo è apparso contento di vedere sua madre dopo molto tempo. I tre hanno cominciato a parlare e confrontarsi attraverso lo schermo: la signora, durante una lite con la nuora, le aveva dato due schiaffi, ecco il motivo della lite. La violenza non è stata tollerata dal figlio della donna, che ha allontanato sua madre per diverso tempo. La ragazza ha suggerito al fidanzato di aprire la busta, anche se lei non desiderava alcun tipo di rapporto con la suocera. Poco dopo, però, con gli occhi lucidi madre e figlio si sono abbracciati dopo l'apertura della busta alla fine si é unita anche la ragazza, che dimostrato di essere molto brava a pensare e perdonare. Nel terzo caso della serata un uomo ha deciso di chiedere per la seconda volta a sua moglie di sposarlo. I due si sono sposati tantissimi anni fa, 45, e per quest'occasione l'uomo ha deciso di chiederglielo nuovamente. Gli ospiti graditi sono stati dei personaggi del telefilm Il Segreto.

