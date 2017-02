C’è posta per te / Replica Video Mediaset e diretta streaming: come vedere la puntata

C'È POSTA PER TE, DIRETTA STREAMING PUNTATA 4 FEBBRAIO E REPLICA ULTIMA - Torna stasera l'appuntamento con C’è posta per te, il people show condotto su Canale 5 da Maria De Filippi. Si tratta dell'ultima puntata prima dello stop di due settimane che il programma subirà per via della partecipazione della conduttrice al Festival di Sanremo. Manca poco per scoprire quali saranno tutti gli ospiti di questa puntata - sono già stati annunciati Mauro Icardi, attaccante dell'Inter, e l’attore turco Serkan Cayoglu, il famoso Ayaz di Cherry Season - e nell'attesa vediamo quali storie sono state raccontate la scorsa settimana. CLICCA QUI PER SEGUIRE IN DIRETTA STREAMING LA PUNTATA

C'È POSTA PER TE, REPLICA PUNTATA 28 GENNAIO 2017: EMMMA MARRONE A C'è posta per te, nella puntata di sabato 28 gennaio, è arrivata la cantante Emma Marrone che ha regalato una vacanza in crociera a una mamma rimasta vedova e con due figlie. Sono state proprio le due ragazze, Veronica e Alessandra, a chiamare Maria De Filippi : il loro papà era morto di cancro e hanno pensato che la cantante, che ha sconfitto un tumore all'utero, potesse essere la persona giusta per 'tirare su' la mamma. La donna è apparsa molto emozionata al vedere entrambe le figlie che la guardavano sorridenti: le ragazze hanno spiegato che avevano pensato a un piccolo gesto per dimostrarle tutto il loro amore. A quel punto è entrata in scena Emma Marrone che dichiarato alla donna che ammirava la sua forza e il suo coraggio. Alla fine la mamma e le due figlie si sono lasciate andare ad un abbraccio commovente.

C'È POSTA PER TE, REPLICA PUNTATA 28 GENNAIO 2017: PACE FATTA TRA MAMMA E FIGLIO - Nella seconda storia raccontata a C'è posta per te nella puntata andata in onda la scorsa settimana si è parlato invece si una lite tra madre e figlio. I due hanno raccontato di andare poco d'accordo perché la donna tratta male, con parole e gesti, la fidanzata del figlio. E' stata la mamma a chiamare il programma condotto da Maria De Filippi: i due fidanzati hanno accettato l'invito recapitato dal postino Gianfranco. Quando i due ragazzi hanno scoperto chi era stato a convocarli a C'è posta per te hanno avuto una reazione opposta: il figlio è apparso contento di vedere sua madre dopo molto tempo mentre la fidanzata non l'ha presa bene e si è incupita. I tre hanno iniziato a parlare e hanno raccontato un episodio in cui la signora, durante una lite con la fidanzata del figlio, le aveva dato due schiaffi. E' stato questo il motivo scatenante la lite tra madre e figlio perché il ragazzo non ha tollerato questa violenza e per un periodo di tempo ha allontanato sua madre. La ragazza ha suggerito al fidanzato di aprire la busta, anche se lei non desiderava alcun tipo di rapporto con la donna. Madre e figlio quindi si sono abbracciati e commossi e alla fine si è unita a loro anche la ragazza, che ha dimostrato la volontà di perdonare.

C'È POSTA PER TE, REPLICA PUNTATA 28 GENNAIO 2017: VUOI RI- SPOSARMI? - Nel terzo caso raccontato sabato scorso nella quarta puntata di C'è posta per te, il people show condotto su Canale 5 da Maria De Filippi, un uomo ha deciso di chiedere per la seconda volta a sua moglie di sposarlo. I due si sono sposati 46 anni fa e proprio per quest'occasione l'uomo ha deciso di fare la proposta di nozze a sua moglie una seconda volta. Ospiti di questo racconto sono stati tre attori della fiction Il Segreto: Adriana Torrebeja che interpreta Sol, Alvaro Morte che interpreta Lucas e Chico Garcia che veste i panni di Severo. I tre attori sono apparsi contenti di partecipare a C'è posta per te e hanno risposto sorridenti alle domande di Maria De Filippi sulle storie della fiction e sui loro personaggi. Poi in studio è entrato Pietro, sposato con Lia: l'uomo ha scelto di chiedere l'aiuto degli attori de Il Segreto perché c'è un unico momento in cui sua moglie non vuole sentire nient'altro, proprio quando guarda la fiction spagnola. Pietro vuole sorprendere la moglie perché anche se sono sposati da 46 anni non le ha mai detto la frase 'Vuoi sposarmi?'. Alla fine i tre attori regalano alla coppia un viaggio in Spagna.

