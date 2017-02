C’è posta per te / Oggi Mauro Icardi e Serkan Cayoglu: appuntamento con le emozioni vere, foto (4 febbraio 2017)

C'È POSTA PER TE, QUINTA PUNTATA: SERKAN CAYOGLU e MAURO ICARDI PROTAGONISTI. APPUNTAMENTO CON LE EMOZIONI VERE, FOTO - Sta per iniziare su Canale 5 la serata di C'è posta per te con Maria De Filippi come al solito alla conduzione. Gli ospiti della serata sono a Serkan Cayoglu e Mauro Icardi vedremo in che storie. Come al solito saranno tante le emozioni che vivremo e di certo ci saranno storie molto tristi e altre invece molto divertenti, la certezza è che questo programma ogni settimana ci emoziona. E' quello che ha voluto ricordare anche la pagina ufficiale di Instagram del programma che ha postato una foto di Maria De Filippi seduta ai piedi del pubblico come ama sempre fare. Nel commento leggiamo: "Stasera abbiamo tutti un appuntamento con le emozioni più vere. Stiamo per arrivare alle ore 21.10 su Canale 5 con C'è posta per te", clicca qui per la foto e per i commenti dei follower. Sui social network intanto il pubblico è già carico e pronto a seguire la puntata con grande partecipazione come accade spesso quando si parla di Maria De Filippi.

C'È POSTA PER TE, QUINTA PUNTATA: SERKAN CAYOGLU e MAURO ICARDI PROTAGONISTI - Quinta e ultima puntata di C’è posta per te stasera su Canale 5: la trasmissione condotta da Maria De Filippi non dirà addio ai telespettatori ma solo arrivederci. Il people show di successo di Mediaset si prende infatti solo una pausa di due settimane per consentire alla conduttrice di salire sul palco del Festival di Sanremo al via da martedì prossimo. Questa sera comunque gli appassionati della trasmissione potranno godersi una nuova puntata ricca di storie e di personaggi famosi che 'scenderanno in campo' per aiutare chi desidera magari fare una sorpresa a un familiare. Come accaduto la scorsa settimana, nella quarta puntata di C’è posta per te. Maria De Filippi ha ospitato infatti sabato scorso la cantante salentina Emma Marrone che ha regalato una crociera a una donna rimasta vedova a causa della morte del marito per un cancro. E un altro viaggio è stato regalato sempre nella scorsa puntata. I tre attori de Il Segreto Adriana Torrebeja, Alvaro Morte e Chico Garcia hanno offerto un soggiorno in Spagna a una loro fans: il marito ha chiamato la trasmissione per sorprendere la moglie e chiederle di sposarlo di nuovo dopo 46 anni di matrimonio. E stasera quali saranno gli ospiti di C’è posta per te?

MAURO ICARDI, C'È POSTA PER TE, OSPITI QUINTA PUNTATA - Ci sarà Mauro Icardi tra gli ospiti stasera di C’è posta per te, nell'ultima puntata del programma di Canale 5 prima della pausa. La conduttrice Maria De Filippi darà il benvenuto al calciatore, il campione argentino, capocannoniere e capitano dell’Inter che a soli 17 anni ha esordito in Italia in serie A. Quale sarà la sorpresa che Mauro Icardi farà in trasmissione? Da chi sarà stato chiamato per avere un supporto? La sua presenza a C’è posta per te potrebbe essere legata a una storia di rapporti genitori-figli. Lo scorso ottobre infatti il capitano dell’Inter è diventato papà per la seconda volta: è nata la figlia Isabella dalla moglie Wanda Nara. La prima bambina della coppia è nata due anni prima e si chiama Francesca. Mauro Icardi ha sposato la showgirl Wanda Nara nel maggio 2014. Per la showgirl argentina si tratta invece del quinto figlio dopo i tre avuti dal calciatore Maxi Lopez, ex compagno di Mauro Icardi alla Sampdoria, Valentino, Constantino e Benedicto. CLICCA QUI PER SCOPRIRE TUTTO DI MAURO ICARDI

SERKAN CAYOGLU, C'È POSTA PER TE, OSPITI QUINTA PUNTATA - Il salotto di Maria De Filippi a C'è posta per te, durante la quinta puntata in onda stasera tornerà a riempirsi di ospiti. Ci sarà anche l’attore turco Serkan Cayoglu, famoso per l'interpretazione del personaggio di Ayaz Dincer nella soap Cherry Season. L'affascinante attore si rivedrà presto sul piccolo schermo italiano visto che su Fox life a partire dal 6 febbraio sarà protagonista della nuova serie turca Love of my Life. Intanto Serkan Cayoglu potrà essere ammirato dalle telespettatrici stasera a C'è posta per te: chissà chi lo avrà scelto e portato in studio da Maria De Filippi. L'attore è nato e cresciuto in Germania, pur essendo di origine turca, ha studiato economia ma aveva chiaro di voler diventare un attore. Serkan Cayoglu ha iniziato lavorando come modello e nel frattempo ha studiato recitazione: il suo debutto è avvenuto con Nord Sud nel 2012, a cui è seguito Olive Hill nel 2014 fino al grande successo con Cherry Season. Maria De Filippi lo accoglierà in studio per affiancare alcuni dei protagonisti delle sue storie di C'è posta per te. CLICCA QUI PER SCOPRIRE TUTTO DI SERKAN CAYOGLU

