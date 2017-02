CAVALLI DI BATTAGLIA, GIGI PROIETTI / Ultima puntata: diretta e ospiti, Renato Zero e Giuliano Sangiorgi sul palco (oggi, 4 febbraio 2017)

CAVALLI DI BATTAGLIA, GIGI PROIETTI: QUARTA PUNTATA, DIRETTA E OSPITI. RENATO ZERO ATTESO SUL PALCO (OGGI, 4 FEBBRAIO 2017) - Il successo dello spettacolo di Gigi Proietti trasmesso su Rai 1, Cavalli di battaglia, è stato davvero incredibile: anche per questo, oggi sabato 4 febbraio 2017, la prima rete nazionale ha deciso di proporre al pubblico un quarto appuntamento, in via del tutto eccezionale. L'attore tornerà dunque sul palco del prestigioso Teatro Verdi di Montecatini Terme insieme alla folta orchestra e al corpo di ballo che lo hanno accompagnato le settimane passate, pronto a riproporre e rispolverare i 'suoi cavalli di battaglia': anche in questo nuovo appuntamento con Cavalli di battaglia, Gigi Proietti sarà raggiunto sul palco da alcuni super ospiti, pronti ad unirsi alla festa. Il primo tra i nomi annunciati è quello di Giuliano Sangiorgi, leader dei Negramaro, ma ci sarà spazio anche per amatissimi attori e comici, come Marco Marzocca, che di recente ha recitato al fianco di Giorgio Panariello nella fiction Tutti insieme all'improvviso, Beppe Fiorello e Valerio Salemme, senza dimenticare l'intramontabile Nancy Brilli e tutta la simpatia di Marisa Laurito. Per concludere, a Cavalli di battaglia faranno capolino anche Matthew Lee, Stefano Palatresi, Peppino Di Capri e, con grandissima sorpresa, anche il grande Renato Zero. L'appuntamento, come sempre, è fissato per le 20.35 sul piccolo schermo di Rai 1: chi non si perderà i saluti di Gigi Proietti?

