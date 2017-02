CHE DIO CI AIUTI 4 / Anticipazioni e news: Azzurra tradisce Guido? I fans in allarme (Oggi, 4 febbraio 2017)

CHE DIO CI AIUTI 4, ANTICIPAZIONI E NEWS: I FANS PREOCCUPATI PER GUIDO E AZZURRO – Nonostante la figura di Guido Corsi sia solo immaginaria, il bell’avvocato resta uno dei personaggi più amati di Che Dio ci aiuti 4. A mantenere il filo tra la fiction e Guido, partito per Londra dove è alle prese con il suo nuovo lavoro è Azzurra, rimasta a vivere nel convento degli Angeli Custodi di Suo Angela per concludere i suoi studi e il tirocinio presso la casa famiglia. Dopo un breve viaggio a Londra dove ha trascorso alcuni giorni con Guido e Davide, Azzurra è tornata a Fabriano per stare vicina ad Emma, la figlia avuta quando aveva solo 15 anni. Nel corso della scorsa puntata, però, i rapporti tra Emma e Azzurra sono diventati molto difficili al punto che la ragazzina ha chiesto di lasciare il convento. A complicare le cose è arrivata la notizia di una famiglia pronta ad adottare Emma. Nella prossima puntata di Che Dio ci aiuti 4, così, vedremo Azzurra sempre più in crisi sia per la mancanza di Guido che per l’assenza di Emma che sperava di poter avere nella sua vita. A consolarla ci sarà come sempre Suor Angela ma Azzurra, in evidente difficoltà, potrebbe spaventare i fans accettando l’invito a cena del responsabile della casa famiglia presso cui lavora. Sui social si è così diffuso il rumor di un probabile tradimento di Azzurra nei confronti di Guido che metterebbe fine al suo matrimonio e alla possibilità di rivedere Lino Guanciale nella fiction.

