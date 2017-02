CHERRY SEASON / Ecco quando torna in tv la soap opera con Ayaz e Oyku

CHERRY SEASON, TORNA IN TV SU CANALE 5 LA SOAP OPERA TURCA CHE RACCONTA L’AMORE DI AYAZ E OYKU – Cherry Season tornerà presto in onda su canale 5. La soap opera turca, dopo il debutto della scorsa estate, per la gioia dei tantissimi fans, tornerà in tv la prossima estate. La storia d’amore di Ayaz e Oyku che ha quotidianamente incollato davanti ai teleschermi più di due milioni di telespettatori tornerà in onda a giugno, nella fascia pomeridiana, subito dopo le soap opera Beautiful e Una vita. Cherry Season è stata la grande sorpresa della scorsa stagione televisiva di canale 5. Nonostante una storia semplice e pulita, l’amore tra il bell’architetto Ayaz e la ragazza sognatrice Oyku ha fatto innamorare milioni di persone in Italia. Una soap, quella turca, che in patria ha ottenuto un grandissimo successo e che si sta ripetendo anche in Italia, interrotta solo per la mancanza di spazi disponibili durante il palinsesto invernale. La storia d’amore di Ayaz e Oyku regalerà ancora tantissimi colpi di scena al pubblico. I due protagonisti, nella seconda stagione della soap, potranno finalmente vivere il loro amore anche se, naturalmente, non mancheranno gli imprevisti. L’amore, tuttavia, che ha trasformato il playboy Ayaz in un fidanzato perfetto sarà talmente grande da spingerlo a volersi legare per sempre ad Oyku. I due, infatti, non solo convoleranno a nozze ma diventeranno anche genitori dando vita ad una splendida famiglia. In attesa di rivedere in onda Ayaz e Oyky, i fans di Cherry Season, già questa sera, potranno vedere l’attore Serkan Cayoglu che vediamo nei panni di Ayaz ospite della puntata di C’è posta per te.

© Riproduzione Riservata.