COSE NOSTRE - MALAVITA/ Su Rai 4 il film con Robert De Niro e Michelle Pfeiffer

COSE NOSTRE - MALAVITA, IL FILM IN ONDA SU RAI 4 OGGI, 4 FEBBRAIO 2017: IL CAST - Cose nostre - Malavita è il film in onda su Rai 4 oggi, sabato 4 febbraio 2017 alle ore 21.15. Una pellicola di genere thriller -azione dal titolo originale The Family. Una pellicola del 2013 frutto di una coproduzione franco - americana che ha visto l’investimento di alcune case cinematografiche, tra cui L’EuropCorp, la Malavita e la Relativity Media, per la regia di Luc Besson. Nel cast sono presenti Robert De Niro, Michelle Pfeiffer, Dianna Agron, John Di Leo, Tommy Lee Jones e Vincent Pastore. Ma vediamo nel dettaglio la trama del film.

COSE NOSTRE - MALAVITA, IL FILM IN ONDA SU RAI 4 OGGI, 4 FEBBRAIO 2017: LA TRAMA - Giovanni (Robert De Niro) è un ex mafioso che si è pentito e che per questo ha deciso di vuotare il sacco su tutti gli affari portati avanti dal suo boss, Don Luchese (Stan Carp). Quest’ultimo viene arrestato, mentre Giovanni e la propria famiglia - essendo evidentemente in pericolo - devono essere sottoposti alla cosiddetta protezione testimoni. Accade così che mentre il boss tradito dalla propria cella progetta l’uccisione dell’intera famiglia di Giovanni: quest'ultimo prova in tutti modi a rifarsi una vita che possa essere normale. Un obiettivo che appare molto difficile da centrare, in quanto Giovanni ed i propri cari non riescono a mettere da parte i loro atteggiamenti criminali per cui si cacciano sempre nei guai, facendo saltare le varie copertura. Della loro vicenda si occupa l’agente Stansfield (Tommy Lee Jones) che dopo varie coperture saltate porta la famiglia in una piccola cittadina della Normandia in Francia. Qui Giovanni, la moglie Maggie (Michelle Pfeiffer), la figlia Belle (Dianne Agron) ed il figlio Warren (John Di Leo) provano ad integrarsi con il resto della comunità, ma le cose ancora una volta non sono semplicissime. Infatti, Maggie ha degli atteggiamenti molto violenti arrivando a far saltare in area un supermercato per una semplice disputata, Warren incomincia a far strada nella criminalità presente all’interno della scuola mentre Belle prende letteralmente a cazzotti i tanti ragazzi che provano a farle la corte, con la sola esclusione di un giovane universitario con il quale ha inizio una relazione. Giovanni si fa passare per uno scrittore che sta per pubblicare un romanzo incentrato sulla propria storia, cosa ritenuta molto pericolosa dallo stesso agente Stansfield ed allo stesso tempo si fa rispettare a proprio modo dall’amministrazione locale per una questione di poco conto. Alla fine faranno così tanto trambusto che verranno identificati da Don Luchese che invierà un proprio commando per ucciderli tutti.

