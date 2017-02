Dayane Mello / All'Isola dei famosi 2017, attaccata perché troppo bella? Le polemiche sulla modella brasiliana (oggi, 4 febbraio)

DAYANE MELLO, ISOLA DEI FAMOSI 2017: ATTACCATA PER LA BELLEZZA? (OGGI, 4 FEBBRAIO 2017) - Dayane Mello è sicuramente una delle naufraghe più belle dell'Isola dei famosi 2017, ma forse il suo aspetto fisico la sta un po' penalizzando nel rapporto con gli altri naufraghi. Dayane Mello è stata infatti nominata per l'esclusione dalle Honduras, apparentemente per non aver aiutato i partecipanti a costruire la capanna, ma sembra che dietro si nascondano ben altri motivi. Vero è che Dayane Mello non è stata molto collaborativa, ma non è che gli altri siano stati da meno: probabile quindi che siano altri i motivi che hanno spinto i naufraghi dell'Isola dei famosi 2017 a votare per la sua esclusione. Peccato, perché la bella Dayane Mello sembra avere una grande simpatia per Raz Degan che non ha tentato di nascondere, e sono in tanti che avrebbero voluto vedere l'amore sbocciare sulla spiaggia delle Honduras. Quale sarà il destino di Dayane Mello?

DAYANE MELLO, ISOLA DEI FAMOSI 2017: ATTACCATA PER LA BELLEZZA? LA RAGAZZA ALLE HONDURAS PER AMORE (OGGI, 4 FEBBRAIO 2017) - E pensare che è sempre l'amore che ha spinto Dayane Mello a partecipare a l'Isola dei famosi 2017: in un'intervista concessa al settimanale Oggi prima della partenza, la bella modella brasiliana ha confessato di aver ancora un debole per Mario Balotelli e che si è trasferita in Italia solo per poterlo conquistare. Lui non sembra abbia fatto una piega in seguito a queste dichiarazioni e Dayane Mello non ha ricevuto nessuna risposta in merito alle sue parole d'amore per il calciatore. Dayane Mello è comunque pronta a sfidare tutti all'Isola dei famosi 2017 e, visto il suo temperamento, è probabile che non si farà abbattere da queste prime difficoltà che ha incontrato sulla sua strada. Dalla sua ha una grande resistenza fisica e un buon carattere, che le permetteranno di far fronte con serenità alle avversità che si troverà davanti all'Isola dei famosi 2017.

© Riproduzione Riservata.