EDOARDO LEO/ L'attore di "Smetto quando voglio" incontra i ragazzi della scuola (Amici 2017 pomeridiano di oggi, 4 febbraio 2017)

EDOARDO LEO: L'ATTORE DI SMETTO QUANDO VOGLIO AD AMICI 16 (OGGI, 4 FEBBRAIO 2017) - Come ogni settimana si rinnova l'appuntamento settimanale con la trasmissione pomeridiana di Amici di Maria De Filippi in onda tutti i sabato dalle 14,20 su Canale 5. I ragazzi della scuola più amata d'Italia si sfideranno a ritmo di ballo e canto e verranno giudicati dai loro professori. Certo che questa sarà una puntata un po' amara visto che nella scorsa puntata numerosi studenti sono stati cacciati dalla scuola! Forse per questo l'ospite di questa settimana sarà Edoardo Leo. Nelle scorse edizioni di Amici, l'attore e regista romano è già stato protagonista in veste di giudice speciale durante la fase serale del talent show targato Mediaset, e la sua presenza è stata davvero un grande successo, vista la popolarità dell'attore. L'ospitata sarà senza dubbio l'occasione per promuovere il nuovo film che vede protagonista Edoardo Leo, ovvero Smetto quando voglio-Masterclass, in uscita nelle sale cinematografiche italiane il 2 febbraio. La pellicola rappresenta il primo dei due sequel del film comico uscito nel 2014, Smetto quando voglio, che riscosse un grande successo di pubblico.

EDOARDO LEO: L'ATTORE DI SMETTO QUANDO VOGLIO AD AMICI 16 (OGGI, 4 FEBBRAIO 2017) - In una recente intervista Edoardo Leo ha rivelato che in un primo momento, la proposta di girare ben due sequel in contemporanea di Smetto Quando Voglio lo aveva decisamente destabilizzato. Ma dopo aver letto le sceneggiature dei due film i suoi dubbi sono svaniti immediatamente. Il progetto lo ha subito colpito ed ha dunque deciso di buttarcisi a capofitto nonostante la sfida di girare due film in contemporanea sia alquanto temeraria ed insolita per il cinema italiano. Ha poi proseguito parlando della sua grande passione per il calcio e per le Roma. Fino ai 24 anni ha giocato in diverse categorie dilettantistiche e tutt'ora non disdegna di giocare in partitelle serali assieme ai suoi amici. Edoardo Leo è nato a Roma nel 1972: attore, regista e sceneggiatore, nel 1999 si laurea a pieni voti presso la facoltà di Lettere della Sapienza di Roma. La sua fama di attore è stata notevolmente accresciuta grazie al ruolo di Marcello assegnatogli nella terza e quarta stagione di Un Medico in Famiglia. E' stato protagonista di numerosi film e per il suo ruolo nella pellicola "Diciotto anni dopo" ha ricevuto due nomination come miglior attore esordiente per il David di Donatello e per il Nastro d'Argento. Nel 2016 ha vinto il Nastro d'Argento grazie al ruolo di Cosimo nel film Perfetti Sconosciuti.

© Riproduzione Riservata.