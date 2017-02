EMILIO SOLFRIZZI/ Tra teatro e fiction, torna in tv per un'intervista a Silvia Toffanin (Verissimo, 4 febbraio)

EMILIO SOLFRIZZI, L’ATTORE OSPITE DA SILVIA TOFFANIN (VERISSIMO, 4 FEBBRAIO) - Tra gli ospiti della trasmissione Verissimo, sabato 4 Febbraio 2017, ci sarà anche l'attore barese Emilio Solfrizzi. La trasmissione è un talk show, che va in onda su Canale 5 e ha alla conduzione Silvia Toffanin. Nell'ultimo periodo si è parlato dell'attore Emilio Solfrizzi, perchè quest'ultimo ha dichiarato che quando è a teatro, recitando, riesce a divertire non solo il pubblico in sala, ma anche se stesso. In un'intervista degli ultimi tempi, Emilio ha detto che, tra il cinema e il teatro, preferice il secondo, perchè in una rappresentazione teatrale l'attore non ha nessun filtro. Ultimamente Solfrizzi ha confessato ai giornalisti di avere una grande passione, che è rappresentata dal grande amore per la sua terra, che è la Puglia. L'attore barese ha fatto notizia, anche perchè è stato sotto la luce della ribalta, entrando a far parte del cast della divertentissima serie tv, Amore, pensaci tu del 2016. Negli ultimi anni Emilio Solfizzi ha fatto parlare di sè, anche perchè l'artista, insieme con il suo amico Antonio Stornaiolo, ha partecipato alla campagna elettorale di Michele Emiliano, che era candidato a diventare il sindaco di Bari. Nel 2010, inoltre, Emilio ha sostenuto anche Nichi Vendola nelle elezioni regionali di quel periodo. Recentemente si è fatto riferimento a Solfrizzi, perchè quest'ultimo ha rilasciato un'intervista, in cui ha affermato che il periodo più bello della sua vita è stato quello del duo-comico di Toti e Tata, perchè erano anni giovanili, caratterizzati dall'incoscienza e dalla spensieratezza.

EMILIO SOLFRIZZI, L’ATTORE OSPITE DA SILVIA TOFFANIN: L'INCONTRO CON LA REGISTA CRISTINA COMENCINI (VERISSIMO, 4 FEBBRAIO) - In varie interviste degli ultimi tempi, l'artista barese ha dichiarato che nella sua vita un incontro importante è stato quello con la regista Cristina Comencini, che scegliendolo nel suo film Matrimoni, gli ha fatto ottenere una candidatura ai David di Donatello, come miglior attore non protagonista. Per quanto riguarda la vita privata, da vari giornali si sa che Emilio è sposato da parecchio con Renata del Turco. Dalla relazione sono nati due figli maschi, che si chiamano Francesco e Luca. Su sua moglie, l'attore ha più volte detto di essere innamorato della donna e che con lei trascorre il tempo libero al mare o andando in motocicletta.

EMILIO SOLFRIZZI, L’ATTORE OSPITE DA SILVIA TOFFANIN: LA SUA CARRIERA ARTISTICA (VERISSIMO, 4 FEBBRAIO) - Emilio Solfrizzi nasce a Bari, il 5 Aprile del 1962. E' un famoso attore italiano. Il suo debutto nel mondo dello spettacolo avviene a Telenorba. Su questa emittente televisiva publiese, mette in scena diversi sketch di cabaret, con il duo comico di Toti e Tata, che lo fanno diventare parecchio popolare. Nel 1995 Solfrizzi partecipa a Striscia la Notizia, interpretando il personaggio Lino Linguetta. Sempre nello stesso anno l'artista recita nel film Selvaggi e tre anni dopo nella pellicola Matrimoni. Sempre nel 1998 Emilio scioglie il duo comico Toti e Tata e si trasferisce a Roma. Nel 2000 arriva il successo per l'attore barese, in quanto quest'ultimo è il protagonista della fortunata serie Sei forte maestro. Due anni dopo, Solfrizzi è uno degli interpreti del lungometraggio El Alamein-Linea di fuoco e dal 2008 al 2012 è uno dei protagonisti di Tutti Pazzi per amore. Negli ultimi anni l'attore ha recitato in altre due pellicole di successo, come Femmine contro maschi e Un matrimonio da favola.

br/>© Riproduzione Riservata.