ENRICA BONACCORTI CONTRO ANA LAURA RIBAS, LITE A PARLIAMONE SABATO SU DON CONTIN:"NON PARLARE A VANVERA!". POI L'IRA VERSO L'INVIATO...(4 FEBBRAIO) - Momenti di tensione a Parliamone Sabato tra Enrica Bonaccorti e Ana Laura Ribas, opinioniste nel programma di Rai Uno condotto da Paola Perego sulla vicenda di don Andrea Contin, l'ex parroco di San Lazzaro finito al centro di uno scandalo a luci rosse. A scatenare l'ira di Enrica Bonaccorti sono state le insinuazioni della Ribas, la quale ha alluso al fatto che il tenore di vita elevato dell'ex prete fosse probabilmente da attribuire ad un prelievo "truffaldino" dalle offerte dei fedeli. Il sospetto seminato dalla Ribas ha irritato non poco la Bonaccorti, evidentemente stanca dell'atteggiamento di pressapochismo che sta caratterizzando chi segue la vicenda di don Contin dal suo inizio. A questo punto Enrica si è quindi rivolta alla collega opinionista rivolgendole un:"Non parlare a vanvera", che non ha ammesso repliche. Evidentemente nervosa, la Bonaccorti se l'è presa anche con l'inviato della trasmissione della Perego, Furio Bisignani, giornalista che non ha mancato di condire il racconto con particolari alle volte scabrosi, alla quale Enrica ha consigliato in maniera vivace:"Togliti gli occhiali rossi"!

