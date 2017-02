FABRIZIO CORONA / News: la nuova vita di Silvia Provvedi (Oggi, 4 febbraio 2017)

FABRIZIO CORONA, NEWS: LA NUOVA VITA DI SILVIA PROVVEDI – Fabrizio Corona sta contando i giorni che mancano all’inizio del nuovo processo contro di lui. Da quando è rinchiuso nel carcere di San Vittore, l’ex re dei paparazzi può contare solo sull’appoggio della madre Gabriella e della fidanzata Silvia Provvedi. Nonostante sia davvero giovanissima, la bellissima Silvia è la persona che si sta sacrificando per il suo amore facendo l’impossibile per non far demoralizzare il compagno. A soli 23 anni, Silvia Provvedi sta dimostrando di essere una donna molto matura. Di fronte ai grandi problemi giudiziari del compagno, Silvia non è scappata ma è rimasta al suo posto, scendendo in campo per difenderlo. Una compagna perfetta quella che ha scoperto di avere Fabrizio Corona che, tuttavia, non può che rammaricarsi per non avere la possibilità di vivere con lei. Dietro la forza e il coraggio, però, Silvia Provvedi nasconde una grande sofferenza, tipica delle persone innamorate che non possono vivere liberamente la propria storia. Pur restando al suo posto, tuttavia, Silvia Provvedi non rinuncia alla sua vita e, tra un impegno professionale e l’altro, si concede anche qualche scatto sensuale che, sui social, ha scatenato l’entusiasmo dei fans. Cliccate qui per vedere tutto.

