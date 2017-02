GIULIANA DE SIO/ L’attrice salernitana de Il bello delle donne si racconta nel salotto di Silvia Toffanin (Verissimo, 4 febbraio 2017)

GIULIANA DE SIO, L’ATTRICE OSPITE DA SILVIA TOFFANIN: IL DESIDERIO DI DIVENTARE MAMMA (VERISSIMO, PUNTATA 4 FEBBRAIO) - Tra i personaggi famosi invitati alla trasmissione Verissimo, ci sarà anche l'attrice salernitana Giuliana De Sio. Il programma è un talk show di Canale 5, presentato da Silvia Toffanin. Recentemente l'attrice ha raccontato, in un'intervista esclusiva rilasciata a Vanity Fair, di aver sempre voluto diventare mamma, ma che non c'è mai riuscita, dopo aver abortito a soli 18 anni, perchè non si sentiva pronta. Su questo argomento, Giuliana ha anche dichiarato di essere ricorsa più volte all'inseminazione artificiale, ma che non è mai rimasta incinta. Ultimamente il pubblico di Canale 5 ha ritrovato la De Sio in scena nella fiction Il bello delle donne... Alcuni anni dopo, riportata in televisione da Ares con la quarta stagione. Cosa racconterà nello studio di Silvia Toffanin a Verissimo? si soffermerà anche sulla nuova fiction di cui è protagonista?

GIULIANA DE SIO, L’ATTRICE OSPITE DA SILVIA TOFFANIN: BIOGRAFIA (VERISSIMO, PUNTATA 4 FEBBRAIO) - Giuliana De Sio nasce a Salerno, il 2 Aprile del 1956. È un'attrice italiana molto nota. Il suo debutto nel mondo dello spettacolo avviene nel 1977, nello sceneggiato Rai Una donna. Nei primi anni Ottanta arriva il suuccesso per Giuliana, in quanto l'artista, dopo aver recitato nel film Io, Chiara e lo scuro, vince il David di Donatello e il Nastro d'Argento. Nel 1991 la donna è una degli interpreti della pellicola Cattiva e riesce a vincere il suo secondo David di Donatello. Dal 2000 al 2003, l'attrice è nel cast della serie Il bello delle donne, che accrescerà ancor di più la sua popolarità. Qualche anno dopo recita in altre due fiction di successo, che sono Caterina e le sue figlie e Mogli a pezzi. Nel 2012 la De Sio entra a far parte del cast dell'Onore e il rispetto e della miniserie Rodolfo Valentino - La Leggenda. Nel 2016, Giuliana è riuscita a tornare sotto la luce della ribalta, grazie alla fiction di Mediaset che si chiama House Husbands, diretta da Vincenzo Terracciano e Francesco Pavolini. Attualmente è protagonista de Il bello delle donne, approdato alla quarta stagione.

