GIULIO SCARPATI/ L’attore di Un medico in famiglia si racconta su Canale 5 (Verissimo, puntata 4 febbraio 2017)

GIULIO SCARPATI, L’ATTORE OSPITE DA SILVIA TOFFANIN (VERISSIMO, PUNTATA 4 FEBBRAIO 2017) - Per la puntata di domani, 4 febbraio 2017, tanti ospiti per il consueto appuntamento di Verissimo. Il programma condotto da Silvia Toffanin in diretta su Canale 5, verterà su diversi gossip e argomenti sui personaggi famosi. Tra gli ospiti principali, Emilio Solfrizzi e Giulio Scarpati.

GIULIO SCARPATI, L’ATTORE OSPITE DA SILVIA TOFFANIN: IL TOUR TEATRALE (VERISSIMO, PUNTATA 4 FEBBRAIO 2017) - Attualmente, l'attore Giulio Scarpati italiano è impegnato in un tour teatrale, da Milano in giù. La commedia in questione è "Una giornata particolare", positivamente apprezzato dalla critica e dal suo stesso pubblico. Per Scarpati si tratta di una grande sfida, poiché sta ricoprendo un ruolo appartenuto ad un grande della storia del cinema italiano: Marcello Mastroianni. Tra i diversi interpreti, Valeria Solarino. La trama è incentrata in una Roma durante la Seconda Guerra Mondiale, Valeria Solarino è la donna tipica del periodo fascista: plagiata, succube del marito. Incontra Gabriele, il personaggio interpretato da Scarpati, un annunciatore licenziato in quanto omosessuale, ne trae beneficio, perché il suo incontro le farà guadagnare maggiore consapevolezza e rispetto della propria persona. Al momento, è possibile seguire lo spettacolo a Milano presso il teatro F. Parenti.

GIULIO SCARPATI, L’ATTORE OSPITE DA SILVIA TOFFANIN: DAL TEATRO ALLA TV (VERISSIMO, PUNTATA 4 FEBBRAIO 2017) - Giulio Scarpati è ormai uno dei più grandi personaggi noti della televisione e del teatro italiani, grazie alla sua cultura, talento e fascino. Nato a Roma il 20 Febbraio 1956, è noto per essere un grande attore soprattutto teatrale, come se non bastasse è il presidente del sindacato degli attori italiani. Tra le commedie di maggiore rilievo, vanno citate soprattutto le commedie di Goldoni, Goethe e Diderot, le tematiche preferite come dichiarato dall'attore stesso. Giulio Scarpati ha avuto un'esperienza come autore, grazie alla pubblicazione del suo primo libro "Ti ricordi la porta rossa? - Lettera a mia madre", dedicato alla madre stessa in quanto affetta dal morbo di Alzheimer. Tuttavia, il grande attore Giulio Scarpati verrà ricordato sempre accanto a Lino Banfi, rispettivamente nei panni del Dottor Lele Martini e suo padre, nonno Libero Martini, nella fiction di successo Un Medico in Famiglia, ormai arrivata alla sua undicesima edizione.

