I FLINTSTONES IN VIA ROCK VEGAS/ Su Italia 1 il film d'animazione diretto da Brian Levant

I FLINTSTONES IN VIA ROCK VEGAS, IL FILM D'ANIMAZIONE IN ONDA SU ITALIA 1 OGGI, 4 FEBBRAIO 2017: IL CAST E LE CURIOSITÀ - I Flintstones in via Rock Vegas è il film in onda su Italia 1 oggi, sabato 4 febbraio 2017 alle ore 19.25. Una pellicola d'animazione con il nome italino: i Flinstones in Viva Rock Vegas, è stata realizzata nell'anno 2000 negli Stati Uniti d'America. Di genere comico, il film parla delle vicende della famiglia Flinstones. Si tratta di una famiglia cult, che ha saputo tenere incollati agli schermi intere generazioni di bambini e adolescenti non solo negli Stati Uniti d'America, ma persino nel mondo intero. Il film, uno special, è stato realizzato dopo l'enorme successo ricevuto dalla serie animata realizzata da Hanna-Barbera. E al centro della trama vi è l'incontro tra Barney e il più famoso Fred Flinstones, da cui poi si sviluppano le varie avventure al centro della trama. Un grande ruolo hanno anche le mogli dei due personaggi che danno vita alle vicende del film d'animazione, come Betty e Wilma. Del cast d'interpreti spiccano vari personaggi famosi, come Mark Addy nei panni di Fred Flinstone. Stephen Baldwin ha dato vita a Barney Rubble, Kristen Johnston ha avuto il piacere d'interpretare Wilma Slaghoople e Jane Krakowski ha dato voce a Betty O'Shale. Chip Rockefeller è nato grazie agli sforzi di Thomas Gibson, e Pearl Slaghoople a quelli di Joan Collins. Mick Jagged ha interpretato Alan Cumming, Harvey Korman ha dato voce al colonnello Slaghoople e Alex Meneses (infine), ha dato vita a Roxie.

I FLINTSTONES IN VIA ROCK VEGAS, IL FILM D'ANIMAZIONE IN ONDA SU ITALIA 1 OGGI, 4 FEBBRAIO 2017: LA TRAMA - La storia del film ruota intorno a Barney e Fred, due operai stanchi della loro vita. Questi lavorano al porto, su di una costruzione navale. Un giorno, però, la loro vita cambia, in quanto vengono contattati da un alieno venuto sulla terra in cerca di amore. I due accettano di aiutare l'alieno e lo portano alla città, dove, presso un fast food, conoscono le loro mogli. Prima, però, dovranno fare i conti con Wilma e la sua famiglia, in particolare con sua madre, Pearl. Quest'ultima farà di tutto per mettere dei bastoni nelle ruote agli innamorati e impedire loro di raggiungere il cotanto agognato matrimonio. Alla fine dei conti, l'amore non potrà che trionfare aprendo la strada ad altre avventure e altre particolarità di sorta. Il gruppo composto da 5 persone (2 coppie più l'alieno) andrà quindi a Rock Vegas, una città ideale dove passare il viaggio insieme al proprio amore. Lì, però, scopriranno di essere stati invitati dall'ex fidanzato di Wilma, che ha tratto tutti in inganno.

