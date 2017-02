Il Segreto anticipazioni puntata 5 febbraio 2017: in arrivo Elias, iniziano i guai per Beatriz?

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI 5 FEBBRAIO: ELIAS ARRIVA A PUENTE VIEJO - C'è chi parte e chi ritorna nella puntata de Il Segreto che andrà in onda domani sera su Canale 5. In essa, Prado rifletterà sulla proposta fatta dall'imprenditore musicale che le ha chiesto di trasferirsi a Madrid insieme a lei. Nel frattempo ci sarà anche qualcuno che entrerà in scena, diventando una presenza fissa da qui in avanti. Si tratterà di Elias, un chimico che verrà assunto da Hernando per occuparsi della sorgente di Puente Viejo, che lui intenderà sfruttare. Sicuramente ricorderete che già Gonzalo e Conrado avevano cercato di sfruttare tale risorsa per creare una nuova località termale. Il nuovo personaggio dovrà occuparsi delle verifiche e dell'imbottigliamento e avrà la fortuna di accedere a Los Manantiales, dove farà la conoscenza di Beatriz. La ragazza, isolata dal suo tutore, mostrerà fin da subito di provare una forte simpatia nei confronti di Elias. Chissà se si sbaglierà!

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI 5 FEBBRAIO: I SANTACRUZ RIPRENDONO A SORRIDERE? - Sono stati tempi duri per i Santacruz ma finalmente dalla puntate de Il Segreto di domani sera Sol, Candela, Carmelo, Severo e Lucas potranno tirare un grande respiro di sollievo. Il perfido Eliseo, che ha causato problemi a non finire alla loro famiglia, farà la fine che merita: Sol, infatti, lo ucciderà, temendo che l'uomo possa fare del male a Lucas in preda ai fumi della rabbia. Da quel momento, non ci saranno più ostacoli alla loro felicità, anche se per la giovane Santacruz non sarà facile dimenticare quanto accaduto. Il ritorno a Puente Viejo, infatti, sarà particolarmente difficile per un senso di colpa che ci sarà in fondo al cuore della ragazza. Sarà Lucas a tranquillizzarla, rassicurandola su quanto accaduto e soprattutto ricordandole di amarla moltissimo e di desiderare, quanto prima, un futuro insieme a lei. Non ci saranno quindi più veri ostacoli alla loro felicità, così come al matrimonio di Candela e Severo. Sentiremo presto profumo di fiori d'arancio alla Miel Amarga?

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI 5 FEBBRAIO: PROSEGUONO LE INDAGINI DI HERNANDO - Il Segreto tornerà anche domani, anche se il suo orario non sarà quello pomeridiano. Come ben sapete, infatti, la telenovela spagnola la domenica va in onda di sera ovvero dalle ore 21:15 circa. In tale appuntamento continueranno le indagini di Hernando, deciso a trovare i veri colpevoli dell'incendio al Jaral che ha ucciso la famiglia Mella. Dos Casas noterà qualcosa di poco chiaro in quanto accaduto e sospetterà che qualcuno possa avere causato tale tragedia, e se fosse stata proprio Donna Francisca? I rapporti tra il nuovo arrivato e la Montenegro non saranno affatto buoni fin dal primo momento: mentre lei sarà interessata solo al Jaral e alle terre un tempo possedute tra Tristan ed eredi, per Hernando ci sarà solo un chiodo fisso in mente: portare a termine la sua vendetta verso Puente Viejo e i suoi abitanti. Raggiungerà tale proposito o si dimostrerà ben più generoso di quando vuole far credere?

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI 5 FEBBRAIO: PRADO SI TRASFERISCE A MADRID? - La puntata de Il Segreto di domani sera approfondirà una vicenda destinata a portare grandi cambiamenti nell'immediato futuro. Prado è stata vista da un imprenditore musicale che è rimasto impressionato dalla sua voce, proponendole di trasfersi a Madrid. Solo nella capitale, infatti, potrà seguire dei corsi che potranno permetterle di diventare una cantante professionista. Ma questa idea causerà grande apprensione in tutta la famiglia Castaneda: mentre Ramiro cercherò di prendere informazioni riguardo l'uomo tanto interessato alla carriera della ragazza (ottenendo le migliori referenze possibili), Matias avrà il timore che la sua storia d'amore con la 'cugina' non riuscirebbe a sopravvivere alla distanza. Anche i pensieri di Prado si spingeranno in tale direzione: dovrà decidere il da farsi, ma come fare ad allontanarsi del ragazzo del quale si è innamorata? E se fosse proprio Matias a decidere per suo conto?

© Riproduzione Riservata.