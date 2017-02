IL SEGRETO/ Anticipazioni puntate spagnole e italiane: Beltran è davvero a Cuba da Maria e Gonzalo?

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI SPAGNOLE: DOVE SI TROVA BELTRAN? - Nelle puntate spagnole de Il Segreto tornerà ad essere di grande attualità una vicenda mai completamente chiarita, quanto meno agli occhi di Donna Francisca. Che ne è stato di Beltran? Aurora lo ha davvero portato a Parigi come dichiarato? Per la Montenegro sarà molto importante scoprire la verità per decidere chi nominare come nuovo beneficiario di tutti i suoi beni. Dopo la morte di Bosco, in precedenza nominato come suo erede, la ricca signora avrà bisogno di essere certa che i suoi averi finiscano tra le mani della persona da lei indicata. Per questo effettuerà delle indagini riguardo il nipote, che però non la porteranno a nulla di concreto. Scoprirà che Aurora si è diretta in un porto francese, senza però apprendere cosa ne è stato di lei successivamente. Le ulteriori notizie giungeranno direttamente da Emilia che confesserà come la nipote si sia diretta a Cuba in compagnia di Beltran, per portarlo a Maria e Gonzalo. Solo in questo modo il bambino potrà avere una vera famiglia: lo rivedremo prima o poi?

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI 4 FEBBRAIO: LA MORTE DI ELISEO! - Il Segreto non conosce vacanza e torna in onda su Canale 5 anche oggi, concedendo spazio alla fine di incubo. Eliseo ha rovinato la felicità di Sol fin dal giorno in cui si è presentato a Puente Viejo, alla ricerca di denaro facile, ma ora per lui potrebbe arrivare il momento di pagarne le conseguenze. Nell'episodio di oggi, Candela e Sol tenteranno una disperata fuga grazie all'aiuto di Severo e Carmelo, giunti nel postribolo grazie alle indicazioni di Donna Francisca. Quando però le speranze di salvezza sembreranno essere raggiunte, il losco individuo si ripresenterà di fronte ai Santacruz con le peggiori delle intenzioni: avrà una pistola in mano e ne conseguirà uno scontro a fuoco nel quale Sol, temendo che possa accadere qualcosa ai suoi cari, finirà per sparare al marito che morirà sul colpo. Finiranno così i suoi intrighi, ma la giovane Santacruz riuscirà a dimenticare questa nuova difficile prova?

