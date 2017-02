IN CERCA D'AMORE/ Su La5 il film con Janet McTeer e Kimberly J. Brown

IN CERCA D'AMORE, IL FILM IN ONDA SU LA5 OGGI, 4 FEBBRAIO 2017: IL CAST - In cerca d'amore è il film in onda su La5 oggi, sabato 4 febbraio 2017 alle ore 23.05. Una pellicola di genere commedia sentimentale dal titolo originale Tumbleweeds: è stata realizzata nel 1999 negli Stati Uniti d’America con durata pari a circa 102 minuti per la regia di Gavin O’Connor. Nel cast sono presenti Janet McTeer, Kimberly J. Brown, lo stesso regista Gavin O’Connor, Laurel Holloman, Jay O. Sanders e Lois Smith. Ma vediamo nel dettaglio la trama del film.

IN CERCA D'AMORE, IL FILM IN ONDA SU LA5 OGGI, 4 FEBBRAIO 2017: LA TRAMA - Siamo nel Sud degli Stati Uniti dove una donna di nome Mary Jo (Janet McTeer) è alle prese con delle continue turbolenze sentimentali che non le permettono di avere una vita tranquilla e serena. Madre di una dolce ragazza di nome Ava (Kimblery J. Brown), Mary Jo sembra essere continuamente in fuga alla perenne ricerca di una storia d’amore che le possa permettere di mettere una bella pietra sopra su un passato che non può essere considerato soddisfacente tant’è che si è vista costretta ad occuparsi da sola della propria figlia. Mary Jo è molto fragile dal punto di vista emotivo e le tante sofferenze patite per amore l'hanno resa ancora più fragile: ogni qualvolta una storia finisce male, lei non ne riesce ad affrontare le conseguenze ed anzi non sa fare altro che preparare le valigie per andare a vivere assieme alla figlia in qualche altro posto degli Stati Uniti. Ava naturalmente è stanca di questo continuo vagabondare da una parte all’altro del Paese, non appena si riesce ad inserire nella nuova scuola facendosi nuove amiche, la mamma puntualmente per questioni amorose la costringe a ricominciare tutto d’accapo da qualche altra parte. Insomma, il desiderio più grande di Ava è quello di riuscire a trovare finalmente una cittadina dove la mamma possa vivere un uomo che sia capace di soddisfare le necessità delle madre e dove lei possa mettere le radici e quindi costruirsi una sua vita ed un futuro. Le cose tuttavia non sono così semplici ma proprio quando tutte le speranze sembrano essere perse, ecco che all’improvviso spunta un uomo che pare avere tutte le caratteristiche per rendere felice Mary Jo. Quest'ultima non se la sente di lanciarsi in questa nuova avventura sentimentale ma la figlia Ava farà di tutto affinchè i due possono avere un'opportunità sincerandosi che tutto vada per il verso giusto.

