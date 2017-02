INGA LINDSTROM - CUORE DI GHIACCIO/ Su La5 il film con Philippe Brenninkmeyer e Carin C. Tietze

INGA LINDSTROM - CUORE DI GHIACCIO, IL FILM IN ONDA SU LA5 OGGI, 4 FEBBRAIO 2017: IL CAST - Inga Lindstrom - Cuore di ghiaccio è il film in onda su La5 oggi, sabato 4 febbraio 2017 alle ore 21.10. Una pellicola di genere romantico - drammatico tratto da un romanzo della scrittrice tedesca Inga Lindström. La regia è di Martin Gies e gli attori principali sono Philippe Brenninkmeyer, Carin C. Tietze e Markus Knüfken. Ma vediamo nel dettaglio la trama del film.

INGA LINDSTROM - CUORE DI GHIACCIO, IL FILM IN ONDA SU LA5 OGGI, 4 FEBBRAIO 2017: LA TRAMA - Kristian Norden (Philippe Brenninkmeyer) è un consulente d'azienda. Da quando è rimasto vedovo, ama vivere in solitudine, ha una figlia adolescente di nome Svenya (Meira Durand) che studia in un prestigioso college distante da casa. La ragazza si mostra allegra e spensierata ma in realtà sente molto la mancanza della madre e soffre per il carattere freddo e anaffettivo del padre. Eva Sellgren (Carin C. Tietze) è una giovane donna che gestisce un piccolo chiosco, ha appena divorziato e deve badare ai suoi due figli, Lisa e Rasmus. Ad Eva giunge una cattiva notizia: non può più svolgere la sua attività perché il terreno su cui si trova il suo chiosco è stato venduto, il suolo serve a costruire un grande albergo di lusso e presto cominceranno i lavori. La cosa sconvolge non poco Eva, che vede improvvisamente svanire l'unico mezzo di sussitenza che permetteva a lei e ai suoi ragazzi di condurre una vita dignitosa. In preda alla sconforto, Eva prende la sua bicicletta e comincia a pedalare senza fare attenzione al traffico delle automobili. Viene investita, cade dalla bici ma per fortuna non riporta ferite rilevanti. L'investitore è Kristian Norden, è sufficiente scambiarsi qualche frase di circostanza per capire che per entrambi è subito attrazione, un vero colpo di fulmine. Al momento l'unica preoccupazione di Eva è quella di trovare una nuova occupazione, per caso viene a sapere che il signor Norden ha bisogno di una governante che si prenda cura della sua casa. In realtà Norden sta cercando una governante libera da impegni familiari, quindi senza figli. Eva non può perdere questo lavoro, deve a tutti i costi convincere l'uomo ad assumerla al suo servizio. Quindi pensa di guadagnarsi la sua approvazione prendendolo per la gola, Eva è una brava cuoca, capace di preparare squisiti manicaretti. Quando Norden assaggia una pietanza cucinata da Eva, resta piacevolmente soddisfatto e decide di prenderla a servizio. Intanto giunge la notizia che nel collegio dove si trova Svenya gira una brutta influenza molto contagiosa per cui l'istituto decide momentaneamente di mandare i ragazzi a casa. Qualche giorno dopo infatti arriva Svenya, come sempre accolta dal padre in maniera molto fredda e distaccata. La cosa colpisce molto Eva che non comprende il motivo dell'indifferenza mostrata dal suo datore di lavoro nei confronti della ragazza. Svenya si affeziona subito ad Eva, che si mostra sempre protettiva e premurosa. Kristian continua a vivere nel ricordo della moglie, quando finalmente decide di aprire il suo cuore e di rifarsi una vita, sembra ormai troppo tardi, la figlia è ritornata a studiare al college e la giovane governante, di cui ormai è innamorato perso, ha deciso di licenziarsi. Presto Eva si rende conto di amare Kristian e decide di ritornare da lui. Norden le racconta del suo dolore e della scelta d'amore della moglie che, per dare la vita a Svenya, aveva rinunciato alla sua.

