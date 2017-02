ISOLA DEI FAMOSI 2017 / Dayane Mello VS Samantha De Grenet, chi sarà la prima eliminata? (Oggi, 4 febbraio)

ISOLA DEI FAMOSI 2017: CHI SARA’ LA PRIMA ELIMINATA TRA DAYANE MELLO E SAMATHA DE GRENET? – Lunedì 6 febbraio, in prima serata su canale 5, andrà in onda la seconda puntata dell’Isola dei Famosi 2017 che decreterà la prima eliminata tra la modella Dayane Mello, definita la lady sexy dell’isola e la showgirl Samantha De Grenet. La prima settimana dei naufraghi non è stata facile. Oltre alle avverse condizioni del tempo che hanno reso invivibile l’Isola i primi giorni, tra i naufraghi sono nati i primi dissapori. A farsi la guerra a distanza sono state Samantha De Grenet, naufraga sull’isola dei primitivi, e Nathalie Caldonazzo, naufraga sull’isola degli evoluti. La De Grenet è convinta di essere stata tradita dall’amica Nathalie che l’avrebbe nominata. Si tratta, tuttavia, di una convinzione sbagliata nata in seguito ad una discussione con Dayane Mello, rea secondo quanto ha intuito Massimo Ceccherini, di voler mettere zizzania tra le due. Nathalie, infatti, ha regalato la sua prima nomination a Nancy Coppola, cosa di cui Samantha è ancora all’oscuro. Quello della Mello, dunque, è un modo per vendicarsi? Samantha, infatti, ha accusato Dayane di essere in vacanza e di non aiutare il gruppo. Sull’isola, da quando è spuntato il sole, la Mello sfoggia continuamente il suo lato B marmoreo sperando di riuscire a conquistare il pubblico. Le sue giornate sono fatte di lunghi bagni in mare e di sedute di tintarella quasi integrale con dei bikini striminziti che coprono l’indispensabile. Il popolo del web è convinto che sarà proprio la Mello la prima eliminata dall’Isola. Sarà davvero così? Lo scopriremo lunedì in prima serata.

© Riproduzione Riservata.