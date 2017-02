ISOLA DEI FAMOSI 2017 / Eva Grimaldi e Massimo Ceccherini come Sandra e Raimondo (Oggi, 4 febbraio)

ISOLA DEI FAMOSI 2017, EVA GRIMALDI E MASSIMO CECCHERINI COME SANDRA E RAIMONDO – Eva Grimaldi e Massimo Ceccherini sono Sandra Mondaini e Raimondo Vianello dell’Isola dei Famosi 2017. L’attrice e l’attore, compagni d’avventura sull’isola dei primitivi, nelle ultime ore hanno animato il reality prima con una discussione e poi con una riappacificazione in grande stile. Massimo Ceccherini, spaventato dalla presenza di un ragno nella maglietta, è stato aiutato da Eva Grimaldi nel liberarsi del fastidioso insetto. Di fronte al gesto di Eva, sempre pronta a correre in aiuto dei compagni, ha sbottato. "Basta con questa bontà suvvia, vai a fare il bagno e affogati", ha urlato l’attore. La Grimaldi, di fronte allo sfogo del compagno, prima ha risposto pacatamente e poi si è allontanata dal resto del gruppo isolandosi per sbollire la rabbia. Massimo Ceccherini, pentito per le parole dette alla compagna d’avventura, è andato a cercarla restando spiazzato quando l’ha trovata in lacrime. Eva, prima ha chiesto di essere lasciata sola e poi ha chiesto a Massimo un abbraccio. Tra i due è così scoppiata la pace e la pagina ufficiale dell’Isola li ha ribattezzati Sandra e Raimondo dell’Honduras. I fans del reality show sono già passi di Eva e Massimo e c’è chi li considera i due finalisti dell’Isola dei Famosi 2017.

