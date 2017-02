ISOLA DEI FAMOSI 2017 / Nancy Coppola attacca Malena, nuova guerra tra naufraghe (Oggi, 4 febbraio)

ISOLA DEI FAMOSI 2017, NANCY COPPOLA ATTACCA MALENA – L’Isola dei Famosi 2017 potrebbe trasformarsi presto in un reality per soli uomini. Dopo la prima settimana, infatti, le donne hanno cominciato a farsi la guerra dimostrando come la solidarietà femminile sia davvero difficile da trovare. Dopo l’attacco di Samantha De Grenet a Dayane Mello, accusata di sentirsi in vacanza e di non aiutare il gruppo, dopo la polemica della De Grenet nei confronti di Nathalie Caldonazzo dalla quale sarebbe stata tradita il giorno delle nomination (cosa non vera dal momento che Nathalie ha nominato Nancy Coppola), sull’Isola degli evoluti è iniziata una nuova guerra tra la cantante neomelodica Nancy Coppola e Malena. La prima, che nei giorni scorsi si era scagliata contro Nathalie Caldonazzo accusandola di essere egoista e di sentirsi su un piedistallo rispetto al resto del gruppo, ha puntato il dito anche contro l’attrice. “Tutto ciò che abbiamo qua, va diviso per otto. Non mi piace l'essere egoista e qualcuno qui è molto egoista. Non sopporto chi si dà delle arie e si sente vip. Io non sono così, io sono quella della porta accanto, una ragazza disponibile, solare e soprattutto vera", ha dichiarato in un confessionale la Coppola. "Qui facciamo i salti mortali per mangiare, quella fa la scorta e se la mette nel costume" ha poi aggiunto confessando la cosa a Giulio Base. Anche tra Nathalie Caldonazzo e Giulia Calcaterra non c’è molta simpatia. “Con il gruppo dell'Isola evoluta mi trovo bene, ho avuto modo di conoscerli tutti. A parte Giulia Calcaterra, che è arrivata ieri. La vedo troppo desiderosa di apparire, io sono un po' più low profile in questo", ha dichiarato la showgirl.

