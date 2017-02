ISOLA DEI FAMOSI 2017 / Samantha De Grenet a casa: il popolo del web ha deciso (Oggi, 4 febbraio)

ISOLA DEI FAMOSI 2017, IL POPOLO DEL WEB CONTRO SAMANTHA DE GRENET – Lunedì 6 febbraio, in prima serata su canale 5, andrà in onda la seconda puntata dell’Isola dei Famosi 2017 che decreterà la prima eliminata tra Dayane Mello e Samantha De Grenet. In attesa di scoprire il verdetto del televoto, il popolo web ha già espresso il suo parere. Tra Dayane Mello e Samantha De Grenet sarà la showgirl italiana. Quest’ultima si è subito attirata le antipatie del pubblico sin dalla prima sera lamentandosi per le condizioni a cui sono stati costretti a vivere. La De Grenet, infatti, ha avuto subito uno scontro con Alessia Marcuzzi che ha invitato Samantha a non lamentarsi dal momento che è stata una sua scelta contrariamente a quanto sta accadendo a migliaia di italiani. Le lamentele di Samantha De Grenet, poi, sono continuate per la nomination. A Samantha non è andata giù la scelta del pubblico di mandarla subito al televoto contro Dayane Mello con cui ha avuto uno scontro per l’apporto che la modella dà al gruppo. "E' stato decisivo il voto di Raz, che ha dato una motivazione inesistente - dice Samantha De Grenet all'Isola 12 - Accetto le nomination di tutti, ma se sei mia amica non mi fai una bastardata del genere perché io l'ho evitata nei suoi confronti e qua chiudo". Il popolo del web ha già eletto la De Grenet la più polemica del gruppo. Sarà davvero lei a lasciare l’Isola del gruppo?

