Isola dei famosi 2017 / Prima Wanna Marchi, poi Bettarini, adesso Andrea Marcaccini: il programma è un flop totale? (oggi, 4 febbraio 2017)

ISOLA DEI FAMOSI 2017, LE GAFFE DEL PROGRAMMA (OGGI, 4 FEBBRAIO 2017) - C'è qualcos'altro che potrebbe andare peggio all'Isola dei famosi 2017? La risposta è probabilmente sì, dato che ogni volta i telespettatori rimangono sempre più stupiti da quello che accade nel programma. Prima la nomina a naufraghe di Wanna Marchi e Stefania Nobile, che poi i vertici Mediaset si sono affrettati a ritirare dal programma, poi quella di Stefano Bettarini come inviato che pure ha destato scalpore viste le dichiarazioni offensive nei confronti delle donne fatte al Grande Fratello Vip. Adesso Andrea Marcaccini, con la scoperta che ci sono delle indagini su di lui per la denuncia della sua ex fidanzata, Daniela De Jesus, supermodella brasiliana che è andata dalla polizia la scorsa estate accusandolo di stalking e violenza. Andrea l'avrebbe ripetutamente picchiata, e per questo la ragazza lo avrebbe lasciato. Adesso Alessia Marcuzzi sta vagliando la sua posizione.

ISOLA DEI FAMOSI 2017, LE GAFFE DEL PROGRAMMA. I FAN CONTRO NANCY COPPOLA (OGGI, 4 FEBBRAIO 2017) - Quella di quest'anno non sembra tanto l'Isola dei famosi 2017, quanto forse l'Isola dei famosi delle gaffe. Non si capisce se i vertici Mediaset abbiano voluto fare scalpore apposta per una questione di ascolti chiamando a raccolta tutti questi personaggi, oppure se siano stati solo disattenti. In ogni caso non sono cose che il pubblico ha preso bene, dato che, anche se un po' incredulo, si è sentito abbastanza preso in giro. Sui social per adesso però, preferiscono schierarsi contro Nancy Coppola, la cantante neomelodica originaria di Napoli che ha avuto una discussione con Nathalia Caldonazzo, alla quale ha detto che ha del razzismo verso i napoletani. "Prima che arrivino i soliti moralisti del cavolo, vorrei ricordarvi che Nathaly ha avuto una relazione con Massimo Troisi che era di un comune in provincia di Napoli. Vi pare che la Caldonazzo non sopporti i napoletani dopo essere stata legata sentimentalmente con un napoletano? Non sopporta l'arrogante Nancy che è diverso", scrivono su Facebook. Siete d'accordo?

